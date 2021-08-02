Затримка потягів в Україні продовжується: оприлюднено новий список

У понеділок, 2 серпня несприятливі погодні умови спровокували низку запізнень потягів по Україні. Наразі триває затримка чотирьох рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" просить громадян враховувати інформацію та слідкувати за її оновленням.

За інформацією перевізника, станом на 14.00 затримуються такі потяги

Раніше стало відомо, що потяг, який прямує з Відня до Києва запізнюється на 8 годин.

Нагадаємо, на Західній Україні низка потягів прямує із запізненням через наслідки негоди.

Зазначимо, що на завтра в Україні оголосили штормове попередження: очікуються грози і дощі у південних, східних та більшості центральних областей.