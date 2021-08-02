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Затримка потягів в Україні продовжується: оприлюднено новий список

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Україна, Понеділок 02 серпня 2021 15:11
Затримка потягів в Україні продовжується: оприлюднено новий список Фото: затримка потягів в Україні продовжується через негоду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У понеділок, 2 серпня несприятливі погодні умови спровокували низку запізнень потягів по Україні. Наразі триває затримка чотирьох рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

За інформацією перевізника, станом на 14.00 затримуються такі потяги

  • №109 Херсон-Львів (затримка склала 1 годину);
  • №167 Одеса-Львів (затримка склала 50 хвилин);
  • №750 Івано-Франківськ-Київ (затримка склала 50 хвилин);
  • №26 Одеса-Рахів (затримка склала 30 хвилин).

"Укрзалізниця" просить громадян враховувати інформацію та слідкувати за її оновленням.

Раніше стало відомо, що потяг, який прямує з Відня до Києва запізнюється на 8 годин.

Нагадаємо, на Західній Україні низка потягів прямує із запізненням через наслідки негоди.

Зазначимо, що на завтра в Україні оголосили штормове попередження: очікуються грози і дощі у південних, східних та більшості центральних областей.

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