Затримка потягів в Україні продовжується: оприлюднено новий список
Фото: затримка потягів в Україні продовжується через негоду (Віталій Носач, РБК-Україна)
У понеділок, 2 серпня несприятливі погодні умови спровокували низку запізнень потягів по Україні. Наразі триває затримка чотирьох рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
За інформацією перевізника, станом на 14.00 затримуються такі потяги
- №109 Херсон-Львів (затримка склала 1 годину);
- №167 Одеса-Львів (затримка склала 50 хвилин);
- №750 Івано-Франківськ-Київ (затримка склала 50 хвилин);
- №26 Одеса-Рахів (затримка склала 30 хвилин).
"Укрзалізниця" просить громадян враховувати інформацію та слідкувати за її оновленням.
Раніше стало відомо, що потяг, який прямує з Відня до Києва запізнюється на 8 годин.
Нагадаємо, на Західній Україні низка потягів прямує із запізненням через наслідки негоди.
Зазначимо, що на завтра в Україні оголосили штормове попередження: очікуються грози і дощі у південних, східних та більшості центральних областей.