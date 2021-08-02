Низка потягів в Україні затримуються через негоду: список
На Західній Україні низка потягів прямує із запізненням. Затримка зумовлена наслідками негоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.
"Увага! Через погодні умови на Західній Україні (обривами контактної мережі) низка поїздів "Укрзалізниці" прямує із запізненням", - йдеться у повідомленні.
За інформацією перевізника, затримуються такі потяги:
- №244 Рахів-Київ (затримка склала 2 години 50 хвилин);
- №44 Івано-Франківськ-Чернігів (затримка склала 2 години 50 хвилин);
- №8 Чернівці-Київ (затримка склала 2 години 40 хвилин);
- №34 Солотвино-Київ (затримка склала 2 години 20 хвилин);
- №11 Львів-Одеса (затримка склала 2 години 20 хвилин);
- №50 Трускавець-Київ (затримка склала 1 годину);
- №81 Ужгород-Київ (затримка склала 50 хвилин);
- №358 Рахів-Київ (затримка склала 50 хвилин);
- №25 Ужгород-Одеса (затримка склала 40 хвилин).
Також, через поломку локомотива у вантажному поїзді на ділянці Вільнянськ-Славгород, затримуються потяги:
- №81 Харків-Новоолексіївка (затримка склала 2 години 40 хвилин);
- №9 Київ-Маріуполь (затримка склала 1 годину 20 хвилин).
Крім цього, безпересадковий вагон Відень-Київ через несприятливі погодні умови в Угорщині затримався по ст. Дебрецен на 5 годин 10 хвилин.
Нагадаємо, вчора Україну накрила негода, в результаті якої без світла залишились 529 населених пунктів.
Додамо, що сьогодні, 2 серпня, більшу частину України накриють дощі.