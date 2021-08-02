Потяг з Відня до Києва затримується вже на 8 годин: названа причина
Фото: потяг з Відня до Києва затримується вже на 8 годин (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Потяг, що прямує з Відня до Києва запізнюється вже на 8 годин. Безпересадковий вагон затримується в Угорщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
"Зверніть увагу, що орієнтовний час запізнення безпересадкового вагона Відень-Київ до кінцевої станції складає 8 годин через затримку в Угорщині",- йдеться у повідомленні.
За інформацією перевізника, станом на 9:00 затримуються поїзди:
- №44 Івано-Франківськ-Чернігів (затримка склала 2 години 20 хвилин);
- №11 Львів-Одеса (затримка склала 2 години 10 хвилин);
- №8 Чернівці-Київ (затримка склала 2 години);
- №244 Рахів-Київ (затримка склала 2 години 50 хвилин);
- №14 Солотвино-Київ (затримка склала 1 годину 40 хвилин);
- №9 Київ-Маріуполь (затримка склала 1 годину 20 хвилин);
- №7 Київ-Чернівці (затримка склала 1 годину 20 хвилин);
- №50 Трускавець-Київ (затримка склала 1 годину);
- №110 Львів-Херсон (затримка склала 45 хвилин);
- №149 Полтава-Ворохта (затримка склала 40 хвилин).
Нагадаємо, на Західній Україні низка потягів прямує із запізненням через наслідки негоди.
Додамо, що сьогодні, 2 серпня, більшу частину України накриють дощі.