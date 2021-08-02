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Задержка поездов в Украине продолжается: обнародован новый список

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Украина, Понедельник 02 августа 2021 15:11
Задержка поездов в Украине продолжается: обнародован новый список Фото: задержка поездов в Украине продолжается из-за непогоды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В понедельник, 2 августа неблагоприятные погодные условия спровоцировали ряд опозданий поездов по Украине. Сейчас продолжается задержка четырех рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

По информации перевозчика, по состоянию на 14.00 задерживаются такие поезда

  • №109 Херсон-Львов (задержка составила 1 час);
  • №167 Одесса-Львов (задержка составила 50 минут);
  • №750 Ивано-Франковск-Киев (задержка составила 50 минут);
  • №26 Одесса-Рахов (задержка составила 30 минут).

"Укрзализныця" просит граждан учитывать информацию и следить за ее обновлением.

Ранее стало известно, что поезд, который следует из Вены в Киев опаздывает на 8 часов.

Напомним, на Западной Украине ряд поездов следует с опозданием из-за последствий непогоды.

Отметим, что на завтра в Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и дожди в южных, восточных и большинстве центральных областей.

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