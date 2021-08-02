Задержка поездов в Украине продолжается: обнародован новый список
Фото: задержка поездов в Украине продолжается из-за непогоды (Виталий Носач, РБК-Украина)
В понедельник, 2 августа неблагоприятные погодные условия спровоцировали ряд опозданий поездов по Украине. Сейчас продолжается задержка четырех рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
По информации перевозчика, по состоянию на 14.00 задерживаются такие поезда
- №109 Херсон-Львов (задержка составила 1 час);
- №167 Одесса-Львов (задержка составила 50 минут);
- №750 Ивано-Франковск-Киев (задержка составила 50 минут);
- №26 Одесса-Рахов (задержка составила 30 минут).
"Укрзализныця" просит граждан учитывать информацию и следить за ее обновлением.
Ранее стало известно, что поезд, который следует из Вены в Киев опаздывает на 8 часов.
Напомним, на Западной Украине ряд поездов следует с опозданием из-за последствий непогоды.
Отметим, что на завтра в Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и дожди в южных, восточных и большинстве центральных областей.