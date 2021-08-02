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В Україні оголошено штормове попередження на завтра

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Київ, Понеділок 02 серпня 2021 15:07
В Україні оголошено штормове попередження на завтра Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики України оголосили на завтра штормове попередження. 3 серпня грози і дощі будуть у південних, східних, більшості центральних областей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Завтра у південних, східних, більшості центральних областей, вдень і на Прикарпатті грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, завтра дощі будуть у більшості областе, зокрема у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій. Також очікується погіршення погоди на сході, півдні та частково в центрі країни.

Нагадаємо, в четвер в Україну прийде похолодання у західні області.

Раніше повідомлялось, що у серпні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла, в Карпатах 16-18 градусів. Це на 1-1,5 градусів вище за кліматичну норму.

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