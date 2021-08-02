В Україні оголошено штормове попередження на завтра

Синоптики України оголосили на завтра штормове попередження. 3 серпня грози і дощі будуть у південних, східних, більшості центральних областей.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

Завтра у південних, східних, більшості центральних областей, вдень і на Прикарпатті грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, завтра дощі будуть у більшості областе, зокрема у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій. Також очікується погіршення погоди на сході, півдні та частково в центрі країни.