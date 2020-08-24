Затриману білоруську опозиціонерку перевели в СІЗО

Фото: Ольга Ковалькова (facebook.com/KavalkovaVolya)

Про переведення в СІЗО іншого затриманого опозиціонера Сергія Дилевського інформації немає

Члена Координаційної ради Білорусі Ольгу Ковалькова, яку затримали в понеділок, перевели з РУВС до ізолятора тимчасового утримання. Водночас немає інформації про переведення в СІЗО іншого затриманого опозиціонера Сергія Дилевського.

Про це йдеться на сторінці Ольги Ковальковой в Facebook.

"Ольгу Ковалькову з Партизанського РУВС перевели на Окрестіна", - йдеться в дописі.

Також повідомляється, що інший затриманий член Координаційної ради - Сергій Дилевський - не був помічений в транспорті, і його переведення до СІЗО поки не підтверджено.

Нагадаємо, у Білорусі правоохоронці затримали членів президії Координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькову і Сергія Дилевського за звинуваченням в організації несанкціонованих масових заходів.

Раніше проти Координаційної ради опозиційних сил генеральна прокуратура Білорусі відкрила кримінальну справу за статтею про захоплення влади.

Також РБК-Україна писало, що Лукашенко назвав Координаційна рада опозиції "чорною сотнею", заявивши, що створення альтернативних органів влади в країні є незаконним.

Зазначимо, що після президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, у Білорусі почалися масові протести.

Силовики використовували проти демонстрантів світлошумові гранати, сльозогінний газ, водомети і вогнепальну зброю. Більше 7 тисяч людей затримали, з них 600 подали заяви про насильство з боку міліції.