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Лукашенко про раду опозиції: у нас немає стільки портфелів, скільки вас у черзі

Мінськ, Середа 19 серпня 2020 12:47
Лукашенко про раду опозиції: у нас немає стільки портфелів, скільки вас у черзі
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Лукашенко назвав координаційну раду "чорною сотнею"

У Білорусі немає стільки урядових портфелів, скільки учасників координаційної ради опозиції. Білоруська влада вважає незаконним створення в країні тих чи інших альтернативних органів.

Таку заяву зробив діючий президент Білорусу Олександр Лукашенко, передає провладне видання БелТА.

На засіданні Ради безпеки Білорсу Лукашенко попередив, що створення альтернативних чи паралельних органів влади з метою захоплення влади карається законом.

"Створена так звана чорна сотня для прийому, передачі влади. Що дивно, там уже вишикувалися в черги та ділять портфелі. Я хочу сказати: шановні чорносотенці, у країні немає такої кількості портфелів, скільки вас стоїть у черзі. Мітли та лопати у нас є. Ми забезпечимо", - наголосив він.

Нагадаємо, вчора координаційна рада опозиції опублікувала список своїх учасників. Рада була створена штабом кандидатки в президенти Світлани Тіхановської та її соратниками.

Лукашенко назвав створення координаційної ради опозиції спробою захоплення влади в Білорусі та пригрозив "адекватними заходами" її учасникам.

У координаційній раді відреагували на звинувачення з боку Лукашенка та заявили, що не ставлять перед собою захоплення влади неконституційним шляхом.

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