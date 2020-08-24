ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Задержанную белорусскую оппозиционерку перевели в СИЗО

Минск, Понедельник 24 августа 2020 23:42
Задержанную белорусскую оппозиционерку перевели в СИЗО
Фото: Ольга Ковалькова (facebook.com/KavalkovaVolya)
Автор: РБК-Украина

О переведении в СИЗО другого задержанного оппозиционера Сергея Дылевского информации нет

Члена Координационного совета Беларуси Ольгу Ковалькову, которую задержали в понедельник, перевели из РУВД в изолятор временного содержания. В то же время нет информации о переведении в СИЗО другого задержанного оппозиционера Сергея Дылевского.

Об этом говорится на странице Ольги Ковальковой в Facebook.

"Ольгу Ковалькову из Партизанского РУВД перевели на Окрестина", - говорится в посте.

Также сообщается, что другой задержанный член Координационного совета - Сергей Дылевский - не был замечен в транспорте, и его перевод в СИЗО пока не подтвержден.

Напомним, в Беларуси правоохранители задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского по обвинению в организации несанкционированных массовых мероприятий.

Ранее против Координационного совета оппозиционных сил генеральная прокуратура Беларуси открыла уголовное дело по статье о захвате власти.

Также РБК-Украина писало, что Лукашенко назвал Координационный совет оппозиции "черной сотней", заявив, что создание альтернативных органов власти в стране является незаконным.

Отметим, что после президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, в Беларуси вспыхнули массовые протесты.

Силовики использовали против демонстрантов светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы и огнестрельное оружие. Больше 7 тысяч человек задержали, из них 600 подали заявления о насилии со стороны милиции.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Беларусьпротест
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь