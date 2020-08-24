Задержанную белорусскую оппозиционерку перевели в СИЗО

Фото: Ольга Ковалькова (facebook.com/KavalkovaVolya)

О переведении в СИЗО другого задержанного оппозиционера Сергея Дылевского информации нет

Члена Координационного совета Беларуси Ольгу Ковалькову, которую задержали в понедельник, перевели из РУВД в изолятор временного содержания. В то же время нет информации о переведении в СИЗО другого задержанного оппозиционера Сергея Дылевского.

Об этом говорится на странице Ольги Ковальковой в Facebook.

"Ольгу Ковалькову из Партизанского РУВД перевели на Окрестина", - говорится в посте.

Также сообщается, что другой задержанный член Координационного совета - Сергей Дылевский - не был замечен в транспорте, и его перевод в СИЗО пока не подтвержден.

Напомним, в Беларуси правоохранители задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского по обвинению в организации несанкционированных массовых мероприятий.

Ранее против Координационного совета оппозиционных сил генеральная прокуратура Беларуси открыла уголовное дело по статье о захвате власти.

Также РБК-Украина писало, что Лукашенко назвал Координационный совет оппозиции "черной сотней", заявив, что создание альтернативных органов власти в стране является незаконным.

Отметим, что после президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, в Беларуси вспыхнули массовые протесты.

Силовики использовали против демонстрантов светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы и огнестрельное оружие. Больше 7 тысяч человек задержали, из них 600 подали заявления о насилии со стороны милиции.