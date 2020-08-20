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Проти Координаційної ради Білорусі порушили кримінальну справу

Мінськ, Четвер 20 серпня 2020 14:10
Проти Координаційної ради Білорусі порушили кримінальну справу
Фото: учасник координаційної ради Білорусі Павло Латушко (facebook com kupalauski by)
Автор: РБК-Україна

Кримінальну справу було порушено за статтею "захоплення влади"

Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти Координаційної ради опозиції. Справу відкрито за статтею 361 Кримінального кодексу Білорусі "захоплення влади".

Про це заявив генеральний прокурор Білорусі Олександр Конюк, передає "Супутник Білорусь".

"Створення та діяльність Координаційної ради спрямовані на захоплення державної влади, а також на заподіяння шкоди національної безпеки Республіки Білорусь", - заявив Конюк.

Стаття передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Зазначимо, 15 серпня штаб кандидата в президенти Світлани Тихановской почав формування Координаційної ради. Він покликаний обговорювати і розробляти безпечні та стабільні механізми забезпечення передачі влади. До складу Ради увійшли близько ста осіб.

Нагадаємо, раніше чинний президент Олександр Лукашенко назвав Координаційна рада опозиції "чорною сотнею", заявивши, що створення альтернативних органів влади в країні є незаконним.

Крім того, у раді заявили, що не бачать можливості для перерахунку голосів на президентських виборах.

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