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Затриманого кримського татарина на адмінкордоні з Кримом відпустили

Новини » Суспільство     24.05.2020 - 01:43
Затриманого кримського татарина на адмінкордоні з Кримом відпустили
Ілюстративне фото (wikimapia)

Йому виписали штраф

Затриманого на адміністративним кордоном між анексованим Кримом і материковою Україною Ділявера Меметова відпустили. Йому виписали штраф.

Про це повідомляє журналіст Антон Наумлюк у Facebook.

Кримського татарина оштрафували нібито за порушення режиму державного кордону Російської Федерації.

"Йому виписали штраф у розмірі 2000 рублів (748 гривень) за "порушення режиму державного кордону Російської Федерації". А насправді, за зіпсовані самими поліцейськими паспорта, звідки вони вирвали сторінки", - повідомив Наумлюк.

Нагадаємо, 23 травня співробітники ФСБ РФ затримали кримського татарина Ділявера Меметова.

Раніше ФСБ Росії в аннексированном Криму порушила кримінальну справу проти українця, який намагався потрапити на півострів без документів.

РБК-Україна писало, що ФСБ затримала українського прикордонника біля анексованого Криму.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України ФСБКрим
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