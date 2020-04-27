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ФСБ затримала українського прикордонника біля анексованого Криму

Новини » Надзвичайні події     27.04.2020 - 22:09
ФСБ затримала українського прикордонника біля анексованого Криму
Ілюстративне фото (wikimapia)

Представники спецслужб РФ, використовуючи насилля і тортури, намагалися "вибити" показання

Оперативники Служби Безпеки України задокументували факт незаконного затримання молодшого сержанта Держприкордонслужби України представниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

За інформацією правоохоронців, представники російських спецслужб, використовуючи насилля і тортури, намагалися змусити українця зізнатися у нібито навмисному перетині адмінмежі з півостровом.

Після "вибиття" і відеофіксації зізнань у начебто перетині кордону представники РФ доправили українського військовослужбовця до контрольного пункту "Каланчак". Після цього СБУ здійснила перевірку інформації щодо обставин незаконного затримання прикордонника та його контактів з ФСБ РФ.

Нагадаємо, прокуратура Автономної Республіки Крим направила до суду обвинувальний акт стосовно двох депутатів Севастопольської міської ради 6-го скликання за державну зраду.

Як повідомляло РБК-Україна, контррозвідка СБУ розслідує понад 100 кримінальних проваджень, пов'язаних з державною зрадою і шпигунством. При цьому 40 осіб вже отримали судові вироки за статтями "держзрада" і "шпигунство".

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