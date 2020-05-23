На кордоні з анексованим Кримом затримали кримського татарина

Фото: затримання (РБК-Україна)

Ділявер Меметов був затриманий на пункті пропуску "Джанкой"

23 травня співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації затримали річного кримського татарина Ділявера Меметова на адміністративному кордоні між анексованим Кримом і материковою Україною. Кримський татарин був затриманий на пункті пропуску "Джанкой".

Про це у Facebook повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність".

За даними активістів, після затримання Меметова відвезли в міжмуніципальний відділ МВС Росії "Джанкойський". Причина затримання - невідома.

Повідомляється, що Меметов прописаний в Алушті, проте останнім часом працював на материковій Україні.

Про затримання чоловік встиг повідомити родичам, які звернулися в "Кримську солідарність" за консультативною допомогою. З його слів, працівники КПП намагалися відібрати у нього відбитки пальців.

Коментарів російської ФСБ по затриманню немає.

Нагадаємо, 22 травня проросійський суд в окупованому Криму оголосив у розшук кримського татарина Едему Бекірова, звільненого під час обміну полоненими у вересні минулого року.

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Автор: Валерія Мрачковська