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ФСБ в Криму затримала українця, який намагався без документів потрапити на півострів

Новини » Надзвичайні події     03.05.2020 - 15:48
ФСБ в Криму затримала українця, який намагався без документів потрапити на півострів
Ілюстративне фото (wikimapia)

Затриманим виявився 42-річний житель Чернівецької області

ФСБ Росії в анексованому Криму порушила кримінальну справу проти українця, який намагався потрапити на півострів без документів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За даними ФСБ, українець затриманий при прямуванні у пішому порядку з території материкової України. Чоловік не мав при собі документів.

За його словами, до лінії адміністративного кордону слідував попутним транспортом, подолавши за тиждень близько 800 кілометрів.

"Український пункт пропуску "Каланчак" безперешкодно обійшов у темний час доби", - заявили в ФСБ.

Затриманим виявився 42-річний житель Чернівецької області. Він став фігурантом справи за частиною 1 статті 322 КК РФ (незаконне перетинання державного кордону Російської Федерації).

Нагадаємо, раніше ФСБ затримала українського прикордонника біля анексованого Криму. Представники російських спецслужб, використовуючи насильство і тортури, намагалися змусити українця зізнатися у нібито умисному перетині адмінкордону з півостровом.

Також РБК-Україна писало, що прокуратура Автономної Республіки Крим направила до суду обвинувальний акт стосовно двох депутатів Севастопольської міської ради 6-го скликання у державній зраді.

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