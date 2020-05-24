Задержанного крымского татарина на админгранице с Крымом отпустили

Иллюстративное фото (wikimapia)

Ему выписали штраф

Задержанного на административной границей между аннексированным Крымом и материковой Украиной Дилявера Меметова отпустили. Ему выписали штраф.

Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк в Facebook.

Крымского татарина оштрафовали якобы за нарушение режима государственной границы Российской Федерации.

"Ему выписали штраф в размере 2000 рублей (748 гривен) за "нарушение режима государственной границы Российской Федерации". А на самом деле, за испорченные самими же полицейскими паспорта, откуда они вырвали страницы", - сообщил Наумлюк.

Напомним, 23 мая сотрудники ФСБ РФ задержали крымского татарина Дилявера Меметова.

Ранее ФСБ России в аннексированном Крыму возбудила уголовное дело против украинца, пытавшегося попасть на полуостров без документов.

РБК-Украина писало, что ФСБ задержала украинского пограничника возле аннексированного Крыма.

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Автор: Инна Собора