ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Задержанного крымского татарина на админгранице с Крымом отпустили

Новости » Общество     24.05.2020 - 01:43
Задержанного крымского татарина на админгранице с Крымом отпустили
Иллюстративное фото (wikimapia)

Ему выписали штраф

Задержанного на административной границей между аннексированным Крымом и материковой Украиной Дилявера Меметова отпустили. Ему выписали штраф.

Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк в Facebook.

Крымского татарина оштрафовали якобы за нарушение режима государственной границы Российской Федерации.

"Ему выписали штраф в размере 2000 рублей (748 гривен) за "нарушение режима государственной границы Российской Федерации". А на самом деле, за испорченные самими же полицейскими паспорта, откуда они вырвали страницы", - сообщил Наумлюк.

Напомним, 23 мая сотрудники ФСБ РФ задержали крымского татарина Дилявера Меметова.

Ранее ФСБ России в аннексированном Крыму возбудила уголовное дело против украинца, пытавшегося попасть на полуостров без документов.

РБК-Украина писало, что ФСБ задержала украинского пограничника возле аннексированного Крыма.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины ФСБКрым
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь