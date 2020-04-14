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Київ посилює обмеження на в'їзд

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 12:51
Київ посилює обмеження на в'їзд
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

На всіх постах на в'їзді будуть проводити обов'язкову термометрію

У Києві з 16 квітня посилять контроль на постах на всіх в'їздах у столицю у зв'язку з поширенням коронавірусу. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, вводиться обов'язкова термометрія для пасажирів і водіїв транспортних засобів, які їдуть у Київ і перевозять більше трьох осіб.

"З 16 квітня до наступного понеділка ми підсилюємо контроль на постах, виставлених на всіх в'їзді в Київ. Зокрема, вводиться обов'язкова термометрія для пасажирів транспорту, які прямують до столиці. Це стосується автобусів, пасажирського та легкового транспорту, що перевозять більше трьох пасажирів, включаючи водія", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, станом на 14 квітня в Києві кількість заражених коронавірусом зросла до 551, померли 10 осіб. За добу виявили 50 нових випадків захворювання.

Раніше повідомлялося, що кількість заражених коронавірусом в Україні за добу збільшилася на 270 осіб, найбільше випадків COVID-19 у Чернівецькій та Тернопільській областях, а також Києві.

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