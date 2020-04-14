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МОЗ повторно заборонив роботу ринків на час карантину

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 13:43
МОЗ повторно заборонив роботу ринків на час карантину
Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Постанова, що дозволяла роботу ринків, визнана такою, що втратила силу

Міністерство охорони здоров'я повторно заборонило роботу ринків на час карантину у звязку з пандемією коронавірусу. Про це свідчить документ, опублікований на сайті міністерства.

Зокрема, нова постанова головного санітарного лікаря Віктора Ляшко від 13 квітня говорить, що попередня постанова санлікаря від 30 березня, що дозволяла роботу ринків в умовах карантину при дотриманні ряду умов, визнана такою, що втратила силу.

Відзначається, що таке рішення було прийнято у зв'язку з фактами порушень протиепідемічних заходів під час торгівлі.

Рішення про заборону роботи ринків набирає чинності з вівторка, 14 квітня.

Нагадаємо, 8 квітня Ляшко попереджав, що Міністерство охорони здоров'я може заборонити роботу всіх ринків в Україні без винятків у разі систематичних порушень умов карантину.

Як писало РБК-Україна, в Запорізькій області позитивний тест на коронавірус виявився у директора ринку. Частина ринку продовжувала роботу навіть в умовах карантину. Зараз стан здоров'я директора ринку важкий, чоловік перебуває на лікуванні в медичному закладі. Правоохоронці встановлюють усіх, з ким контактував заражений.

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