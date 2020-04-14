Пожежу в Чорнобильській зоні загасили

Фото: пожежа в зоні відчуження (dsns.gov.ua)

Рівень радіаційного фону в нормі

Пожежа в Чорнобильській зоні, вдалося згасити. Про це у Facebook повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов.

За його словами, рівень радіаційного фону в нормі.

"Якщо коротко - пожежу вдалося загасити, дуже допоміг дощ. Рівень радіаційного фону постійно вимірюється, але ті дані, які є у нас - в цілому в нормі", - повідомив Фірсов.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін виділив 100 млн гривень на гасіння пожеж у Чорнобильській зоні. До гасіння пожеж у зоні відчуження залучили понад 400 осіб та майже сотню 98 одиниць техніки, у тому числі 3 літаки та 3 гелікоптери.

Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував пожежу в Чорнобильській зоні.

Повідомлялося, що пожежа в Чорнобильській зоні підходить до сховищ з високоактивними радіоактивними відходами. У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що всі три сховища відпрацьованого ядерного палива знаходяться в безпеці.