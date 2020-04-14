Забруднене пожежами в Чорнобильській зоні повітря попрямує на південь

Вдень 14 та вранці 15 квітня повітряні маси рухатимуться у південному та південно-східному напрямку
У найближчі дні забруднене пожежею у Чорнобильській зоні повітря рухатиметься у південному та південно-східному напрямку. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на дані Центру ядерної та радіаційної безпеки.
Зазначається, що у Чорнобильській зоні все ще активні кілька зон займання, зокрема у Денисовицькому, Котовському, Корогодському, Паришівському та Луб’янському лісництвах.
"За прогнозними розрахунками траєкторії руху 14 квітня та на початку 15 квітня, потенційно забруднені повітряні маси будуть направлені у південному та південно-східному напрямку. В цей період по всій Київській області спостерігатимуться опади приблизно до декількох мм/год", - повідомили у Центрі.
Фото: прогноз поширення забрудненого повітря з 3:00 14 квітня до 11:00 15 квітня (sstc.ua)
Відповідно до прогнозу інформаційно-кризового центру Держатомрегулювання, максимальні концентрації Cs-137 у приземному шарі повітря Києва можуть тимчасово сягати одиниць мБк/м3.
"Прогнозовані концентрації не перевищують ті, які спостерігалися раніше, та не завдають шкоди здоров’ю населення", - зазначили у відомстві.
Раніше повідомлялося, що радіаційний фон у Києві, внаслідок пожеж у Чорнобильській зоні, знаходиться у нормі.
Нагадаємо, за словами голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна, рятувальникам необхідно ще декілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі у зоні відчуження Чорнобильської АЕС та навколо неї.