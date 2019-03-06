Завдання-мінімум: як Петро Порошенко і Юлія Тимошенко борються за вихід у другий тур президентських виборів

Скандалы, агитаторы, пенсии

За последние полгода в социальных опросах несколько раз менялись фавориты президентской гонки. Рейтинг Петра Порошенко стал расти с середины осени, что позволило ему уже в феврале, пусть и с условным перевесом, но все же выйти на второе место, оставив позади Юлию Тимошенко. Тогда как ранее социологи ставили Порошенко на третью позицию и ниже, а Тимошенко отдавали уверенное первое место. К концу февраля разрыв между этими политиками был крайне незначительный. Согласно данным соцопроса группы "Рейтинг", проведенного 19-28 февраля, за Порошенко готовы были проголосовать 16,6% среди тех, кто определился со своим выбором и пойдет на выборы. У Юлии Тимошенко – 16,2% поддержки (при социологической погрешности в 2%), у Владимира Зеленского – 25,1%.

"Мы видели этот рост рейтинга и понимали, как мы будем пошагово действовать дальше, чтобы этот рост продолжался с такой же динамикой, – рассказал РБК-Украина один из влиятельных представителей команды Порошенко. – Ведь есть вещи, которые социология не видит. Например, не учитывает армию. Разумеется, что 80% военных будут голосовать за главнокомандующего. И так же социология не охватывает агитаторов, которых уже сейчас у нас около 100 тысяч". Впрочем, другой собеседник издания, знакомый с ходом кампании Порошенко, уверяет, что на самом деле количество агитаторов достигло уже 400 тыс. человек.

Теперь же в штабе президента полагают, что за месяц до выборов электоральные позиции Порошенко могут пошатнуться после коррупционного скандала с закупками для "Укроборонпрома". В этой истории фигурируют давний партнер по бизнесу главы государства и до недавнего времени заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, а также его сын Игорь. "Это очевидный "слив" под выборы, – уверяет один из источников в штабе Порошенко. – Все сверстано с расчетом на то, что не хватит времени во всем этом подробно разобраться и доказать, что это не так".

Негатив от "оборонного" скандала усилило решение Конституционного суда об отмене статьи о незаконном обогащении. Впрочем, это в меньшей мере беспокоит штаб Порошенко, чем скандал с "Укроборонпромом". В команде президента считают, что расследование журналистов не столько скажется на нынешнем рейтинге, сколько приостановит его дальнейший рост. "До этого "выброса", по нашим подсчетам, мы c уверенностью выходили во второй тур, еще и с запасом. Теперь будем корректировать план кампании", – говорит один из штабистов Порошенко.

Наряду с первым заместителем главы АП Виталием Ковальчуком, который возглавляет штаб, кампанией руководит народный депутат от БПП Игорь Грынив. По информации РБК-Украина, общие собрания штаб не проводит, а все задания распределяются между людьми из близкого окружения Порошенко. Каждый из них координирует свое направление работы, объяснил один из членов президентской команды.

Работу в "полях", функционирование региональных штабов и сети агитаторов курирует народный депутат Сергей Березенко. В конце февраля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Березенко является фигурантом дела об организации схемы подкупа избирателей. После этого Березенко и фракция БПП потребовали извинений от главы МВД.

Отношения между президентской командой и Аваковым и ранее не отличались конструктивом. С приближением даты выборов эта конфронтация стала публичной. При этом в штабе Порошенко утверждают, что министр "стремится поставить вверенные ему правоохранительные органы на службу одного из кандидатов на президентских выборах", подразумевая Юлию Тимошенко.

"Аваков, прежде всего, хочет стать ключевой фигурой избирательного процесса, его ставка на Тимошенко – это уже второстепенное. И для этого он сначала хочет прижать власть, поэтому он и воюет с нами", – считает источник в окружении Порошенко.

Одна из формальных причин противостояния с Аваковым – запрет на оплату услуг агитаторов, который в президентской команде называют "абсурдным". Впрочем, это не личная прихоть министра, а требование закона. В 2014 году еще прошлый созыв парламента принял соответствующие законодательные изменения. Но политики из разных лагерей указывают, что плата агитаторам – эта общепринятая практика во время проведения избирательных кампаний. Их недовольство объяснимо, поскольку полиция может трактовать оплату за агитацию как непрямой подкуп избирателей, ранее пояснял РБК-Украина представитель "Опоры" Александр Клюжев: "Часто нельзя отследить, где платят за реальную агитацию, а где это замаскированный под агитацию подкуп избирателей".

Недавно ЦИК обнародовал разъяснение этой законодательной нормы, указав, что штабы имеют право возмещать агитаторам расходы на питание, проезд, проживание и мобильную связь. "Сейчас Аваков немного успокоился после того, как СБУ нашла данные по "сетке" Тимошенко. К тому же он не ожидал, что ЦИК даст разъяснение. Он не понимал и не понимает, как мы строим кампанию и принцип нашей работы с агитаторами. Это целый программный комплекс", – говорит один из источников в штабе Порошенко.

При этом собеседники в штабе Юлии Тимошенко несколько иначе объясняют отношения с главой МВД, чем это преподносят люди Порошенко. "Аваков не за нас, он против Петра", - говорит один из собеседников. Но, по словам другого источника из окружения Тимошенко, после громких слов о готовящемся масштабном подкупе избирателей со стороны команды Порошенко, министр почему-то не пошел дальше и не стал развивать эту тему публично.

Как бы там ни было, агитаторы на местах – это движущая сила кампании Порошенко. Тогда как смысловая часть кампании выстраивается вокруг его достижений за последние пять лет и дальнейших евроинтеграционных планов – вступление в ЕС и НАТО. До конца прошлого года лейтмотивом кампании было создание автокефальной православной церкви. Тему церковной независимости Порошенко продолжил активно использовать в ходе многочисленных поездок по стране уже в этом году. Но последнее время кандидат говорит, что главной его задачей на следующий президентский срок будет борьба с бедностью. Уже в марте, накануне выборов, запланировано сразу несколько социальных выплат, которые, как ожидают в штабе, также должны положительно отразиться на позициях Порошенко. Речь идет о монетизации субсидий в денежной форме, пересчете пенсий, а также доплатах в размере 2410 гривен для тех граждан, у которых пенсии ниже минимальных.

Ко всему этому Порошенко анонсировал дополнительную финансовую поддержку для многодетных семей. Тезис о повышении рождаемости в стране стал еще одним из элементов кампании действующего президента. "Предварительное название этой программы – "Нас должно быть вновь 50 миллионов". К концу кампании или ко второму туру, если мы проходим во второй тур, будем использовать такие лозунги", – сказал источник в президентском окружении.

Импичмент, тарифы, "новый курс"

Юлия Тимошенко в прошлом году опережала в соцопросах и Порошенко, и Зеленского. Нынешнюю социологию лидер "Батькивщины" ставит под сомнение. "Социологические агентства, которые сейчас фальсифицируют выборы, как правило, заботясь о своем имени в будущем, прямо перед днем выборов обнародуют настоящую социологию", - сказала она на пресс-конференции в своем штабе 22 февраля.

Как рассказали РБК-Украина источники в штабе Тимошенко, итоги последних соцопросов для них не стали особой неожиданностью. Разве что там не рассчитывали на столь резкий рост популярности Зеленского и полагали, что активная "томос-кампания" Порошенко даст ему больший электоральный эффект, чем получилось по факту.

Несмотря на высокий рейтинг Зеленского, главным оппонентом перед первым туром в команде Тимошенко видят все же Порошенко. С действующим президентом у нее, если оглядываться на нынешнюю социологию, может развернуться главная борьба за выход во второй тур. Отсюда и акцент в последнем видеоролике лидера "Батькивщины" – "Голосуйте за Тимошенко уже в первом туре!".

"У нас противостояние с Порошенко. А с Зеленским мы не воюем, мы подаем себя как альтернативу. Если сейчас никто не знает, чего от него ожидать, то у нас давно есть конкретный план действий, "Новый курс", который мы разрабатывали много месяцев", - объясняет штабист Тимошенко.

Пока невозможно предвидеть, как отобразятся на рейтингах топовых кандидатов события последних полутора недель – союз Андрея Садового и Анатолия Гриценко, решение Конституционного суда об отмене уголовной статьи о незаконном обогащении и, особенно, продолжающийся скандал с коррупцией в "Укроборонпроме". Но в штабе Тимошенко на Туровской не ожидают, что ближайшие соцопросы покажут серьезное падение рейтинга Порошенко, с которым у граждан ассоциируются любые скандалы во власти, в первую очередь, с участием лиц из его ближайшего окружения.

"На тех, кто уже решил голосовать за Порошенко, такие истории, как с "Укроборонпромом", уже не повлияют – они для себя всегда найдут, как оправдать своего фаворита. В то же время это может понизить его потенциальную поддержку, оттолкнув тех, кто раздумывал поддержать Порошенко, но еще не определился. А с учетом того, что неопределившихся у нас около четверти избирателей, это важный фактор. Кроме того, реагирование на эти скандалы отвлекает штаб Порошенко от других дел, что также нам на руку", - говорит собеседник в штабе Тимошенко.

Естественно, лидер "Батькивщины" не могла пройти мимо столь громкого скандала с участием своего принципиального конкурента. С трибуны парламента Тимошенко объявила о начале процедуры импичмента президента "в связи с совершением госизмены". К слову, Порошенко – уже четвертый президент независимой Украины, которого она захотела сместить с должности путем импичмента. Ранее такие же инициативы она инициировала при президентстве Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Виктора Януковича, и каждый раз – безрезультатно.

Очевидно, данная идея не имеет шанса на реализацию и сейчас – из-за сложности и длительности процедуры, отсутствия необходимой законодательной базы, необходимости собрать 338 голосов за утверждение этого решения. Да и сам импичмент за месяц до очередных выборов главы государства выглядит крайне несвоевременно. В то же время, как позже разъясняла сама Тимошенко, в нынешних условиях привлечь главу государства к ответственности в принципе можно только лишь через импичмент.

На фоне того, как Порошенко в последние недели все чаще говорит о социальных вопросах, вроде повышения пенсий, его конкурент тоже делает акцент на этой привычной для нее теме. Одно из последних обещаний Тимошенко – вернуть людям все вклады Сбербанка СССР, по словам собеседников на Туровской, стало неожиданностью даже для некоторых работников штаба. Впрочем, они признают, что это может дать определенный эффект для старшей возрастной категории.

Но гораздо большее внимание будет уделяться теме снижения тарифов на газ. В начале марта Окружной админсуд Киева удовлетворил иск, поданный командой Тимошенко еще в 2016 году, признав незаконным тогдашнее постановление правительства, которым определялся порядок формирования цены на газ для населения. "Мы уже рассказываем избирателям, что голосуя за Порошенко, вы голосуете за поднятие тарифов, а голосуя за Тимошенко – за их снижение. Теперь мы сможем опираться на решение суда, который признал тарифы незаконными и необоснованными – а это то, о чем мы говорили все прошлые годы", - говорит собеседник из окружения Тимошенко.

Говоря о своих планах и обещая украинцам лучшую жизнь, и Тимошенко, и Порошенко, так или иначе, заочно оппонируют друг другу, вспоминая ошибки конкурента и упрекая его в недостаточном профессионализме, коррупции и неискренности. Только едва ли это имеет эффект в электоральном плане. Последнее время все чаще приходится слышать от собеседников в различных политических лагерях, что взаимная борьба, обмен обвинениями и компроматами между Тимошенко и Порошенко, которые в глазах избирателей выглядят представителями старого политического класса, вполне может сыграть на руку Зеленскому. Массовый избиратель видит его как раз тем "несистемным" кандидатом с неиспорченной репутацией, способным удовлетворить запрос украинцев на новые лица в политике.