Березенко відповів на звинувачення Авакова

Фото: Сергій Березенко

Березенко відкинув звинувачення

Народний депутат Сергій Березенко відповів на звинувачення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про це він написав на своєму Facebook.

"Категорично відкидаю будь-які голослівні звинувачення з боку міністра на свою адресу, і розраховую, що Арсен Борисович знайде в собі мужність вибачитись переді мною особисто за поширення недостовірної інформації яка принижує мою честь, гідність та політичну репутацію", - написав Березенко.

Він переконаний, що кампанія Петра Порошенка з точки зору її чесності, відкритості і прозорості може бути взірцем для інших політичних штабів.

"Ми єдині, хто зробив велику публічну презентацію команди наших волонтерів і агітаторів. Вони, а це близько 9 тисяч осіб, були абсолютно, без будь-яких перешкод доступні для прискіпливих інтерв'ю з боку засобів масової інформації та найбільш допитливих журналістів. І кожен з цих людей щиро і переконливо міг пояснити будь-кому мотиви голосування за Петра Порошенка", - написав Березенко.

На його думку, це ще одне свідчення того, що для звинувачень на адресу штабу кандидата у так званому підкупі немає жодних підстав.

"Сама ця теза є елементом “чорного PR” з боку штабу Юлії Тимошенко, яка втратила перспективу виходу до другого туру президентських виборів. І замість роботи над власними помилками намагається привернути до себе увагу безпідставними атаками на своїх політичних опонентів. А як виявилося минулого тижня, у Тимошенко є ще один мотив для подібних заяв. Бо ними вона хоче підмінити розголос про її власну розгалужену мережу з підкупу виборців і тіньового фінансування виборчої кампанії", - написав Березенко.