БПП вимагає від Авакова доказів причетності Березенка до підкупу виборців

Фото: Ірина Луценко (Віталій Носач/РБК-Україна)

У БПП вирішують, чи брати участь у засіданні Ради

У парламентській фракції "Блок Петра Порошенка" вимагають від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова доказів причетності представника "БПП" до схем з підкупом виборців на виборах 2019. Про це повідомила представник президента у Верховній раді Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому Луценко підкреслила, що запрошувати Авакова у Раду для спростування необов'язково.

"Необов’язково запрошувати Арсена Авакова для того, щоб він спростував інформацію, яку він надав, аби він через ЗМІ або через представництво надав неспростовні докази того, що заступник нашої фракції має відношення до якихось оборудок. Виходячи з цієї тези, фракція зараз буде приймати рішення, чи приймати участь у пленарних засіданнях, чи ні", - повідомила Луценко.

Нагадаємо, раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що заступник глави фракції БПП Сергій Березенко фігурує у кримінальних провадженнях про порушення виборчого законодавства на виборах 2019.

Як писало РБК-Україна, Аваков також заявив, що у поліції є кілька справ щодо "сіток" підкупу виборців президента України і кандидата в президенти на виборах 2019 Петра Порошенка.