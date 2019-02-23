Заступник голови фракції БПП фігурує в кримінальних провадженнях щодо виборів, - Аваков

Фото: Сергій Березенко (РБК-Україна)

За словами Авакова, Березенко - організатор схем

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що заступник голови фракції Блок Петра Порошенка в парламенті Сергій Березенко фігурує в кримінальних провадженнях про порушення виборчого законодавства на виборах 2019. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

За словами Авакова, Березенко - організатор схем.

"Так, фігурує. Його називають організатором схем. Він - народний депутат, і стосовно нього слідчих дій проводити не можна. Але за фактом - так, у провадженнях фігурує. Тимошенко принесла величезну пачку документів. Там теж фігурує Березенко", - сказав він.

Також Аваков розповів, що співробітники офісу Березенко в Чернігові "викликали поліцію, тому що до них заявилися представники преси і стали знімати, як там бабусям щось роздають".

"З іншого березенковского офісу подзвонили самі журналісти і заявили, що їм перешкоджають у професійній діяльності, не пускають туди, де незаконно роздають гроші. І туди, і туди приїжджали поліцейські. "У вас ордер на обшук є?" - "Ні". - "Ідіть". Але і без обшуку є над чим працювати. Поліція заходила, опитувала громадян, фіксувала, документувала, відкривала виробництво", - зазначив він.

Нагадаємо, Аваков заявив, що у поліції є кілька справ щодо "сіток" підкупу виборців президента України і кандидата в президенти на виборах 2019 Петра Порошенка.