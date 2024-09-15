Загрязнение Сейма и Десны не повлияет на качество воды в Киеве, - Минприроды
Проблем с водоснабжением для киевлян не будет. "Киевводоканал" провел абсорбацию воды в столице, она соответствует всем санитарным нормам.
Об этом заявил первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Мы - Украина".
Он отметил, что по состоянию на 14 сентября загрязненная вода «еще даже не дошла до границы Киевской и Черниевской области», поскольку "погодные условия меняются, идут дожди, также идет разбавление воды".
"Дополнительно насыщается река новой водой, идет аэрация. Соответственно, пятно размывает. Поэтому на сегодняшний день в пределах киевских водозаборов вода находится полностью в нормах", - заявил замминистра.
Загрязнение притоков Днепра
В конце августа в реке Десна обнаружили ядовитое вещество, которое спускалось вниз по течению с направления украино-российской границы.
6 сентября загрязненные вещества дошли до участка реки Десна в Чернигове.
В Минприроды сообщили, что загрязненная вода может достичь Киевской области 14-16 сентября.
Подробнее о загрязнении рек и есть ли реальная угроза для Киева - читайте в материале РБК-Украина.
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