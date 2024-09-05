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Загрязняющие вещества в реке Десна дошли до Чернигова, - Минприроды

Чернигов, Четверг 05 сентября 2024 20:53
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Загрязняющие вещества в реке Десна дошли до Чернигова, - Минприроды Фото: река Десна (desna-buvr.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

По состоянию на 5 сентября загрязняющие органические вещества дошли до участка реки Десна в Чернигове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Отмечается, что загрязнение воды по результатам лабораторных исследований - незначительное, типичное для этого периода года.

"Сейчас наблюдается изменение характера движения загрязняющих веществ по реке Десна - оно идет не сплошным массивом, а передвигается по глубочайшей части реки, отдельными пятнами. Загрязнение оседает на дно", - сообщили в Минприроды.

Перед этим в ведомстве сообщали, что в течение последних суток на участке реки Десна перед Черниговом осуществляются меры по насыщению кислородом поверхностной воды.

По данным Госводагентства, превышения химических или высокотоксичных компонентов не установлены. Вода на подходе к Чернигову мутная и темнеет. Скорость перемещения загрязнения изменяется в зависимости от извилистости русла.

Также, по данным мониторинга, наблюдается стабилизация состояния реки Сейм от границы из России до поселка Чаплища Сумской области.

Там отмечается незначительное увеличение растворенного кислорода в воде, отсутствие резкого неприятного запаха и восстановление природного цвета воды. Уровень химического потребления кислорода почти пришел в норму. Море рыбы не фиксируется.

"Угрозы питьевому водоснабжению нет. Ведь питьевые водозаборы для населения из рек Сейм и Десна в Черниговской и Сумской областях не производятся. Все службы на местах делают все, чтобы население не пострадало", - подчеркнули в министерстве.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины зафиксировало в Сейме значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в частности аммония и взвешенных веществ.

Кроме того, 28 августа Вышгородский мэр Алексей Момот сообщил, что в реке Десна было обнаружено ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы.

После проверки Госводагентство подтвердило загрязнение Сейма и Десны.

Как рассказали в Минприроды, загрязнение в Сейм могло попасть с территории РФ. Однако из-за отсутствия коммуникации между Украиной и РФ пока не известно, было ли это умышленное загрязнение, или случайное.

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