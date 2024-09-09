Кто контролирует ситуацию по загрязнению Сейма и Десны и есть ли угроза для Киева

Экологическая ситуация в Сейме и Десне улучшается , но загрязненная вода продолжает спускаться вниз по руслу. По предварительным прогнозам "Укргидрометцентра", уже 10 сентября загрязнение могло достичь Днепра.

РБК-Украина рассказывает все, что известно о состоянии рек Сейма и Десны, грозит ли загрязнение водам Днепра и когда проедет опасность.

Какое состояние загрязнения Сейма и Десны

Ситуация по загрязнению рек Сейм и Десна находится под постоянным контролем нескольких органов власти. Лаборатории Госводагентства, ДЭИ и центров контроля и профилактики болезней продолжают ежедневный мониторинг водных ресурсов рек Сейм и Десна в Киеве и области, Черниговской и Сумской областях.

"По реке Сейм улучшение по содержанию кислорода в воде происходит постепенно. Сейчас на некоторых участках показатели выше 2,5 и продолжают подниматься, но до нормы 4 миллиграмма на кубический дециметр еще не поднялись. Но положительную тенденцию мы наблюдаем", - заявил заместитель главы Госводагентства Игорь Гопчак.

По данным Государственного агентства водных ресурсов Украины, отклонения от нормы фиксируют только в пределах населенного пункта Боромики - содержание аммония превышает норму в 2,78 раза, а содержание кислорода, растворенного в воде, в 15,38 раза ниже нормы. Во всех остальных пунктах - кислород в пределах нормы.

Отметим, что в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов отмечают, что в Черниговской области в реке Десна наблюдаются единичные случаи мора рыбы в селах Макошино, Ушня, Боромики и Салтыкова Девица. Вода в Десне темного цвета и с неприятным запахом.

Пробы воды в реке Десна на участке между устьем Сейма и Черниговом зафиксировано превышение содержания марганца и железа. При этом это типично для этого времени года, отмечают в Министерстве.

Добавим, что перемещение загрязнения замедлилось в пределах Чернигова, основная масса загрязнения пошла в воду вблизи населенного пункта Боромики. Характер движения загрязняющих веществ также изменился - они пошли пятнами по глубочайшей части реки, а не сплошным массивом. Загрязнение оседает на дне. Скорость перемещения загрязнения изменяется в зависимости от извилистости русла.

Экологическая оценка водных ресурсов (скриншот сайта monitoring.davr.gov.ua)

"Загрязненная вода движется по Десне. Следовательно, продолжают действовать запреты на купание, отлов рыбы и использование воды обеих рек для хозяйственных нужд, в частности поение скота и полива овощей. Пятно уже не такое концентрированное, а скорость его движения меньше скорости течения Десны. Это дает больше времени на ее разбавление и насыщение воды кислородом", - заявил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Добавим, что мертвую рыбу собрали с воды и утилизировали. Чтобы улучшить качество воды и предотвратить дальнейшую гибель рыбы, вблизи Чернигова поставили специальные установки, которые насыщают воду кислородом.

"В точках аэрации (искусственного насыщения воды кислородом - Ред.) содержание кислорода за 2 суток удвоилось, а цвет воды постепенно возвращается к естественному. Отмечается, что загрязнение движется медленнее, чем течение Десны. Соответственно принято решение о необходимости определения дополнительных мест проведения аэрации", - сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов.

На Десне воду специальными установками обогащают кислородом (фото: Facebook/Государственное агентство водных ресурсов Украины)

Десна по состоянию на 8 сентября (фото: Facebook/Государственное агентство водных ресурсов Украины)

Когда загрязнение дойдет до Киева и есть ли угрозы для питьевой воды

В Сумской и Черниговской областях из Сейма и Десны не осуществляется забор воды для нужд населения, поэтому прямой угрозы не было. Но 60% водозабора и подготовки питьевой воды для централизованной системы снабжения Киева осуществляют именно из Десны. Ранее "Укргидрометцентр" заявлял, что загрязненная вода может дойти до Киева уже 10 сентября.

"Это был предварительный прогноз Укргидрометцентра с учетом скорости, с которой перемещается загрязнение, но Десна имеет большую извилистость по широкой долине протекания. То есть, скорость воды по прямому участку - 35 км в сутки, по извилистому - до 10 км в сутки. Сегодня Украинский гидрометцентр перечисляет варианты", – добавляет Гопчак.

Он отмечает, что сейчас загрязнение в пределах Чернигова, то есть до Киева ему нужно преодолеть еще 160-170 км.

"С такой скоростью еще где-то неделю будет идти эта загрязненная вода. Важно, что это не химическое или токсичное, а органическое загрязнение. И смотря на положительную динамику, которая есть сегодня, большая вероятность, что за несколько дней концентрация загрязнения снизится. На тот момент, когда она будет на уровне питьевых водозаборов Киева, у водоканала будет достаточно мощностей, чтобы очистить воду", - говорит Гопчак.

По его словам, столичный водоканал уже установил дополнительное оборудование и закупил активированный уголь для очистки воды.

"Ситуация с качеством воды в столице контролируется. Профильные службы постоянно мониторят состояние питьевой воды на территории Киева и воды в акватории рек Десна и Днепр", - заявляют в КГГА.

Также отмечается, что причин для паники нет, а в случае ухудшения ситуации городские службы разрабатывают комплекс мер, чтобы обеспечить потребителей жителей Киева питьевой водой.

По данным сайта "Екозагроза" - официальный ресурс Министерства окружающей среды и природных ресурсов Украины, качество воды в Киеве находится в пределах нормы.

Состояние воды в Киеве находится в пределах нормы (скриншот сайта Экоугроза)

По словам Гопчака, также нет угрозы для воды из бюветов, поскольку там вода поступает из артезианских скважин, которые находятся на большой глубине, поэтому загрязнение в туда не может попасть.

"Сейчас введены определенные ограничительные меры по общему водопользованию: запретили купание, отлов рыбы, использование этой воды в хозяйствах для поения скота", - отмечает представитель Госводагентства.

Также он отметил, что нет угрозы загрязнения воды вниз по течению Днепра.

"Даже если какая-то концентрация загрязнения зайдет в Днепр, то он в десятки раз больше Десны, поэтому его воды разбавит загрязняющие вещества", - объяснил чиновник.

Какие последствия от загрязнения рек

Последствия от загрязнения рек Сейм и Десна привели к убыткам для Черниговщины в размере 186 миллионов гривен, сообщает Вячеслав Чаус. Вместе с этим отмечается, что точная сумма убытков станет известна после ликвидации проблемы.

По данным экоинспекции, в Сумской и Черниговской области из-за загрязнения погибло 26 тонн рыбы. Также пострадала речная флора.

"Надо понимать, что рыба дохнет не от того, что там загрязнение, а от недостатка кислорода. Где-то через одну-две недели река обновится, придет чистая вода, которая будет доступна для водопользования. Сейчас в социальных сетях есть "вбросы", что с территории РФ поступают новые волны загрязнения, но в нашей лаборатории такого не фиксируют, нового загрязнения мы не обнаружили", - заявляет Гопчак.

Последствия загрязнения реки Сейм (фото: Арсений и Сергей Хоменко/Facebook_Black Stork Tribe)

Также чиновник подчеркнул, что рыба из Десны и Сейма не исчезнет, поскольку она будет туда попадать из притоков.

"Рыба будет возвращаться и размножаться, конечно, на это нужно время. Это уже будет весной. Так же и флора будет восстанавливаться. Сейчас осень, водоросли со снижением температуры отмирали бы на зиму, а с весной они снова начнут отрастать", - добавил Гопчак.

Что известно о причинах загрязнения

Загрязнение началось в реке Сейм на территории Курской области. С 14 августа большие объемы загрязненной органическими веществами воды начали поступать на территорию Украины.

Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины зафиксировало в Сейме значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в частности аммония и взвешенных веществ. Это привело к снижению количества кислорода в воде, поэтому массово начала гибнуть рыба.

Было ли загрязнение речной воды умышленным или результатом боевых действий на территории Курской области, пока не известно. Одной из версий есть то, что были повреждены очистные сооружения сахарного завода на территории РФ, поэтому загрязняющие вещества попали в Сейм.

Добавим, что с тех пор Минприроды регулярно мониторит качество воды в Сейме и Десне.

Отметим также, что это не первый подобный случай загрязнения Сейма, возникшее на территории Курской области. В частности, значительное ухудшение качества воды наблюдалось в октябре 2019 и в мае 2024 годов. Тогда наблюдался мор рыбы только на некоторых участках реки, а само загрязнение не пошло далеко вниз по течению.