Забруднення Сейму і Десни не вплине на якість води у Києві, - Міндовкілля

Проблем із водопостачанням для киян не буде. "Київводоканал" провів абсорбацію води у столиці, вона відповідає усім санітарним нормам.

Про це заявив перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Ми - Україна".

Він зазначив, що станом на 14 вересня забруднена вода "ще навіть не дійшла до межі Київської і Черніївської області", оскільки "погодні умови змінюються, йдуть дощі, також іде розбавлення води".

"Додатково насичується ріка новою водою, йде аерація. Відповідно, пляму розмиває. Тому на сьогоднішній день у межах київських водозаборів вода знаходиться повністю в нормах", - заявив заступник міністра.