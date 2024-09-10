В Минприроды рассказали, когда загрязненная вода из Десны может достичь Киевской области
Ранее прогнозируемые сроки, когда загрязненная вода из реки Десна может достигнуть территории Киевской области, были подкорректированы на более поздний период. Сейчас ожидается, что это может произойти 14-16 сентября.
Об этом заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Мы - Украина".
По словам чиновницы, согласно предварительным прогнозам, достижения загрязненной воды из Десны админграницы Киевской области ранее ожидали 10-11 сентября.
При этом министр подчеркнула, что ситуация с загрязнением этой реки контролируемая, и особенно это касается движения загрязнения в направлении Киевской области из Черниговской области.
Так, отметила Гринчук, фиксируется, что движение загрязнения "замедлилось и не в такой уж концентрации, не сплошным пятном, а более рассеянно, естественно, движется по руслу реки".
Кроме того, глава Минприроды обратила внимание, что всего загрязнение продвинулось на 191 километр с учетом впадения реки Сейм в Десну.
При этом министр добавила, что визуально загрязнение уже фиксируется как точечное, а также такое, что не имеет однородного характера.
Как рассказала Гринчук, в районе Чернигова фиксируется "улучшение ситуации, есть единичные случаи гибели рыбы, но это из-за снижения уровня кислорода в воде".
Также она отметила, что продолжаются работы по утилизации погибшей рыбы. Кроме того, фиксируется определенное превышенное содержание марганца и железа. При этом чиновница добавила, что такое незначительное превышение характерно для этой территории и времени года, с учетом природных особенностей рек на Черниговщине.
Ситуация с загрязнением воды в Десне
Напомним, в конце августа Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины зафиксировало в реке Сейм значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
Как ранее рассказали в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, загрязнение в Сейм могло попасть с территории РФ.
6 сентября стало известно, что загрязняющие органические вещества дошли до участка реки Десна в Чернигове.
7 сентября в КГГА заявили, что ситуация с качеством воды в Киеве контролируется. Специалисты разрабатывают комплекс мер в случае, если будет ухудшение качества питьевой воды.
А 9 сентября в Минприроды заявили, что за последние дни состояние воды в реке Сейм улучшается. Кроме того, добавили в ведомстве, ситуация с загрязнением воды в Десне также стабилизируется.
Добавим, 10 сентября в "Киевводоканале" объяснили, есть ли опасность в воде из-под крана в Киеве из-за Десны.
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