Запрет приватизации жилья в Украине: когда заработают изменения и для кого сделают исключение

Главное: Суть изменений : принятый Верховной Радой и подписанный президентом Украины закон №4751-IX дает старт реформе и отменяет, в частности, возможность приватизации жилья, полученного от государства.

: принятый Верховной Радой и подписанный президентом Украины закон №4751-IX дает старт реформе и отменяет, в частности, возможность приватизации жилья, полученного от государства. Сроки : запрет приватизации жилья вступит в силу через год после завершения военного положения.

: запрет приватизации жилья вступит в силу через год после завершения военного положения. Кого изменения не коснутся : владельцам уже приватизированных квартир, а также тем, кто купил, унаследовал или получил жилье в дар, ничего переоформлять не нужно.

: владельцам уже приватизированных квартир, а также тем, кто купил, унаследовал или получил жилье в дар, ничего переоформлять не нужно. Исключения из правил : несмотря на запрет приватизации, четыре категории граждан все еще смогут получать жилье от государства в собственность.

: несмотря на запрет приватизации, четыре категории граждан все еще смогут получать жилье от государства в собственность. Цель реформы : создание государственного фонда для временной социальной или служебной аренды (например, для врачей и учителей).

: создание государственного фонда для временной социальной или служебной аренды (например, для врачей и учителей). Что сейчас: государственный жилой фонд почти полностью опустошен, а люди, которые хотят приватизировать жилье от государства, могут спокойно это сделать.

Почему приватизировать жилье, полученное от государства, запрещают

Нардеп напомнила, что Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает в том числе и отмену возможности приватизировать государственное жилье, 13 января 2026 года.

Он называется "Об основных принципах жилищной политики" и имеет целью:

старт жилищной реформы;

создание эффективной жилищной политики.

Одна из его норм, по словам Шуляк, предусматривает именно отмену возможности приватизировать жилье, которое граждане получали от государства.

Она обьяснила, что такая мера необходима для создания государственного жилищного фонда, владельцем которого является непосредственно государство и муниципалитеты.

"Нам удалось отменить действующий Жилищный кодекс как тот, который был уже много лет неэффективным. Поскольку создавался еще в 80-х годах прошлого века в условиях плановой, а не рыночной экономики", - отметила народный избранник.

Она добавила, что "жилье, которое тогда выдавало государство гражданам (которые стояли в очереди на улучшение жилищных условий), продолжало оставаться в государственной или коммунальной собственности".

Поэтому "у государства был на балансе довольно значительный жилой фонд".

"Однако в результате приватизации - то есть передачи государственного жилья в частную собственность гражданам, которые бессрочно проживали в нем на основании ордеров, государственный жилищный фонд был почти полностью опустошен", - констатировала политик.

Когда и для кого именно вступит в силу такой запрет

Шуляк сообщила, что запрет приватизации жилья, полученного от государства, вступит в силу через год после завершения военного положения.

При этом гражданам, которые уже приватизировали свои квартиры, не нужно узаконивать право собственности снова.

Нардеп напомнила, что основная волна приватизации происходила в 90-х годах. Тогда жилье, которое люди получали от государства в порядке очереди (как граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий), переходило к ним в частную собственность.

"И это право - неприкосновенное", - подчеркнула Шуляк.

В то же время она отметила, что ввиду такой ситуации сегодня у людей возникает путаница - из-за непонимания сути приватизации и назначения государственного и коммунального жилья.

Согласно информации политика, не нужно, например, приватизировать жилье, которое принадлежит людям на основании:

договора купли-продажи;

получения по наследству;

дарения.

То есть приватизация касается исключительно объектов, которые находились в государственной и коммунальной собственности.

"Сейчас мы видим спекуляции вроде "все жилье нужно срочно приватизировать, иначе государство его у вас заберет". Это полный нонсенс, поскольку приватизация нужна исключительно тогда, когда вы не покупали жилье, а получили его от государства раньше", - констатировала Шуляк.

Она подтвердила, что "приватизировать жилье, которое принадлежит вам на основе договора купли-продажи, либо дарения, либо получено по наследству, либо уже давно приватизировано, не нужно".

"Оно и так ваше. Приватизация возможна исключительно для жилья, полученного от государства на основании ордера", - подчеркнула Шуляк.

Чем важно формирование государственного жилищного фонда

По словам нардепа, "формирование государственного и коммунальных жилищных фондов является обязательной предпосылкой создания эффективной жилищной политики".

"Поскольку не имея на балансе жилья, государство не сможет предоставлять его тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий, но не имеет возможности его приобрести даже на льготных условиях", - обьяснила народный депутат.

Она добавила, что речь идет о жилье, которое можно будет:

либо брать у государства во временную социальную аренду;

либо получить по работе как служебное (но тоже во временную аренду).

Шуляк сообщила также, что из-за того, что жилой фонд был опустошен в результате приватизации 90-х, граждане, которые до сих пор десятилетиями стоят в квартирных очередях, не могут получить обещанное жилье.

"Его не из чего выдавать. И те несколько сотен квартир, которые выдаются из года в год, сразу приватизируются. Что еще больше ограничивает возможности государства предоставлять его в дальнейшем", - отметила специалист.

Обязано ли государство обеспечивать граждан жильем

По словам Шуляк, другой распространенный миф, который "возник в результате приватизации 90-х годов", заключается в том, будто бы "государство обязано предоставить в собственность жилье каждому своему гражданину".

"Но это не так. Даже в ЕС действуют другие алгоритмы", - сообщила нардеп.

Она обьяснила, что там "вместо раздачи квартир в собственность как универсальной гарантии государства", обеспечен доступ к жилью через:

социальное доступное жилье (преимущественно арендное);

жилищные пособия;

субсидии;

регулирование рынка аренды;

поддержку строительства и другие инструменты.

"Все они заложены в новое украинское жилищное законодательство - закон №4751-IХ, окончательно принятый в январе этого года и уже подписанный президентом", - подчеркнула Шуляк.

Могут ли украинцы приватизировать жилье сейчас

Нардеп признала, что ни один запрет такого плана не должен происходить внезапно и неожиданно.

Именно поэтому в принятом законопроекте четко прописано, что возможность приватизации отменят не одномоментно.

Следовательно, все, кто хочет приватизировать жилье от государства (которое по тем или иным причинам еще не было приватизировано), спокойно могут сделать это сейчас. Ведь запрет приватизации вступит в силу только через год после завершения военного положения.

"Хотите приватизировать - пожалуйста, приватизируйте. Сейчас никто в этом праве не ограничен. Это право гарантировано законом. Для того, чтобы приватизировать жилье, есть еще достаточно времени, чтобы успеть. Собственно, ради этого норму об отсрочке отмены приватизации мы и прописали в этом законе", - подчеркнула Шуляк.

В то же время она отметила, что "сейчас почти никто не живет в квартирах, предоставленных государством, и не приватизированных".

"Возможно, единичные случаи есть. Но мне сложно представить семью, которая отстояла 20 лет в очереди, получила квартиру на основании ордера и не оформила право собственности на нее через приватизацию", - поделилась народный избранник.

Именно поэтому, по ее словам, "в этом сегменте запрет приватизации почти не почувствуется" (поскольку "все, что можно было приватизировать, уже давно приватизировано").

"Ни о какой необходимости повторно что-то приватизировать речь не идет - приватизация жилья это раз и навсегда", - добавила специалист.

Кто из граждан почувствует изменения больше других

Шуляк рассказала, что запрет приватизации будет ощущаться более существенно в сегменте служебного жилья.

"Поскольку такие квартиры сегодня продолжают активно получать и активно приватизировать", - обьяснила она.

Нардеп подчеркнула, что сейчас приватизация служебного жилья является одним из инструментов разгосударствления. Ведь в результате этого граждане, которые по службе могут претендовать на жилье, не имеют никаких шансов его получить.

Речь идет, например, о врачах или учителях, которые едут работать "не вблизи места своего проживания".

Не редкость, обьяснила Шуляк, когда люди отказываются от такой работы, поскольку там, где находится рабочее место, негде жить.

"Зато те, у кого нет острой жилищной потребности, в связи с трудовыми обязанностями служебное жилье получают, переводят - так сказать "расслуживают" - в общий жилой фонд и приватизируют", - добавила нардеп.

В качестве примера она привела раздачу в собственность служебного жилья в академии МВД, судьям, их помощникам (которые уже имеют собственную недвижимость, и не одну), или же продажу полученного от государства и приватизированного жилья.

"Чтобы исправить эту ситуацию, в рамках нового жилищного законодательства возможность приватизации жилья от государства отменена. Благодаря этому служебное жилье начнет выполнять свою первоначальную функцию - временного жилья за арендную плату", - обьяснила Шуляк.

Кто продолжит получать жилье от государства в собственность

В завершение народный депутат сообщила, что исключением из этого правила являются четыре категории граждан.

Они и в дальнейшем продолжат получать жилье от государства в собственность.

Шуляк уточнила, что речь идет: