Без права приватизации: в Украине вводят новые правила получения жилья
В Украине официально стартует жилищная реформа, которая заменяет советское распределение квартир на систему социальной аренды и цифровые очереди. Новый закон предусматривает создание государственных фондов жилья без права приватизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку закона.
Читайте также: Новые правила для риелторов и меньший налог для арендодателей: что планирует изменить Рада
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4751-IX (законопроект №12377) "Об основных принципах жилищной политики", который отменяет действующий Жилищный кодекс 1983 года и запускает реформу жилищной сферы. Документ переходит от советской модели к современным европейским подходам.
После официального опубликования он вступит в силу и станет основой новой государственной жилищной политики.
Что изменится
Председатель профильного комитета парламента Елена Шуляк заявила, что закон закладывает переход к современной модели, которая предусматривает:
- развитие доступной и социальной аренды;
- льготную ипотеку;
- восстановление и обновление жилищного фонда;
- прозрачные правила для государства, общин и граждан.
В то же время документ является рамочным. То есть он определяет общую архитектуру системы, а конкретные механизмы еще должны быть детализированы в отдельных специальных законах.
Социальная аренда и новые операторы жилья
Министерство развития общин и территорий объясняет, что закон вводит системные инструменты реализации жилищной политики. В частности, предусмотрено:
- создание института социальной аренды с возможностью компенсации до 100% арендной платы в зависимости от доходов и социального статуса семьи;
- формирование фондов жилья для доступной аренды без права приватизации;
- введение операторов социального жилья - неприбыльных организаций, которые будут управлять таким жильем;
- создание операторов доступного жилья, которые будут заниматься его строительством и управлением;
- развитие публично-частного партнерства и привлечения инвестиций;
- цифровизацию жилищной сферы.
Что будет с очередью на жилье
Очередь на получение жилья сохранится, однако станет цифровой. Ожидается, что это сделает процесс более прозрачным и понятным для граждан.
Таким образом, новый закон должен стать основой масштабной реформы жилищной политики и постепенного перехода к модели социальной и доступной аренды по европейскому образцу.
