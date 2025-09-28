ua en ru
Забарный впервые забил за ПСЖ: видео исторического гола

Париж, Воскресенье 28 сентября 2025 00:03
Забарный впервые забил за ПСЖ: видео исторического гола Фото: Илья Забарный (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный отметился первым голом во Франции. Историческое событие произошло в поединке 6-го тура Лиги 1 против "Осера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Франция, Лига 1, 6-й тур

ПСЖ - "Осер" - 2:0

Голы: Забарный, 32, Бералдо, 54

День центрбеков

Парижане дома играли с "Осером", который по итогам 5-ти туров занимал в таблице 13-ю строчку. В отсутствие травмированного Маркиньоса место в центре обороны пргнозовано занял украинец Забарный.

В течение более получаса гости, установившие у своих ворот типичный "автобус" сдерживали натиск чемпионов. Атакующее звено ПСЖ не могло преодолеть эту плотную защиту. И тогда за дело взялся украинский центрбек.

На 32-й минуте Илья откликнулся на навес Витиньи и с близкого расстояния, пробил мимо опекуна и голкипера "Осера".

До конца тайма гол украинца был единственным, забитым ПСЖ. А в начале второго парижане удвоили преимущество. Интересно, что и второй гол команды на 54-й минуте забил также центрбек - бразилец Лукас Бералдо.

В оставшееся время ПСЖ мог и увеличить преимущество, и пропустить в собственные ворота. Однако зрители голов больше не увидели.

Что дальше

Действующие чемпионы, несмотря на поражение от основного преследователя - "Марселя" в предыдущей игре, продолжают единолично возглавлять таблицу Лиги 1. Преимущество над конкурентом сейчас составляет три пункта.

Следующий матч ПСЖ проведет в рамках 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов - в гостях против испанской "Барселоной". Он состоится в среду, 1 октября. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Забарный в ПСЖ

23-летний украинский защитник, присоединившийся к действующему победителю ЛЧ в августе текущего года, провел за столичный клуб шесть матчей в сезоне.

Он отыграл по 90 минут в пяти встречах Лиги 1. А в стартовом туре Лиги чемпионе, в котором ПСЖ разгромил итальянскую "Аталанту" (4:0) остался в запасе и вышел на замену на 75 минуте. С украинцем в составе парижане забили четвертый гол на 90+1-й минуте матча.

Ранее мы сообщили, что Ярмолюк создал два гола в победном матче "Брентфорда" против "Манчестер Юнайтед" в АПЛ.

Читайте также, как Забарный приобщился к рекорду из Книги Гиннеса.

