Забарний вперше забив за ПСЖ: відео історичного голу

Париж, Неділя 28 вересня 2025 00:03
UA EN RU
Забарний вперше забив за ПСЖ: відео історичного голу Фото: Ілля Забарний (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний відзначився першим голом у Франції. Історична подія сталася в поєдинку 6-го туру Ліги 1 проти "Осера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Франція, Ліга 1, 6-й тур

ПСЖ – "Осер" – 2:0

Голи: Забарний, 32, Бералдо, 54

День центрбеків

Парижани вдома грали з "Осером", який за підсумками 5-ти турів посідав у таблиці 13-ту сходинку. За відсутності травмованого Маркіньйоса місце у центрі оборони пргнозовано зайняв українець Забарний.

Протягом більш ніж півгодини гості, що встановили біля власних воріт типовий "автобус" стримували натиск чемпіонів. Атакувальна ланка ПСЖ не могла подолати цей щільний захист. І тоді за справу взявся український центрбек.

На 32-й хвилині Ілля відгукнувся на навіс Вітіньї та з близької відстані, пробив повз опікуна та голкіпера "Осера".

До кінця тайму гол українця був єдиним, забитим ПСЖ. А на початку другого парижани подвоїли перевагу. Цікаво, що й другий гол команди на 54-й хвилині забив також центрбек – бразилець Лукас Бералдо.

У час, що залишився ПСЖ міг і збільшити перевагу, і пропустити у власні ворота. Проте глядачі голів більше не побачили.

Що далі

Чинні чемпіони, незважаючи на поразку від основного переслідувача - "Марселя" в попередній грі, продовжують одноосібно очолювати таблицю Ліги 1. Перевага над конкуррентом наразі складає три пункти.

Наступний матч ПСЖ проведе в рамках 2-го туру основного раунду Ліги чемпіонів - у гостях проти іспанської "Барселоною". Він відбудеться в середу, 1 жовтня. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Забарний у ПСЖ

23-річний український захисник, що приєднався до чинного переможця ЛЧ у серпні поточного року, провів за столичний клуб шість матчів у сезоні.

Він відіграв по 90 хвилин в п'яти зустрічах Ліги 1. А в стартовому турі Ліги чемпіоні, в якому ПСЖ розгромив італійську "Аталанту" (4:0) залишився в запасі та вийшов на заміну на 75 хвилині. З українцем у складі парижани забили четвертий гол на 90+1-й хвилині матчу.

Раніше ми повідомили, що Ярмолюк створив два голи в переможному матчі "Брентфорда" проти "Манчестер Юнайтед" в АПЛ.

Читайте також, як Забарний долучився до рекорду з Книги Гіннеса.

