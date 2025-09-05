Стадион в слезах: Месси сыграл последний домашний матч за сборную Аргентины

Лучший бомбардир в истории сборной Аргентины Лионель Месси провел последний домашний матч в составе национальной команды. Это произошло в ночь с 4 на 5 сентября в отборе на чемпионат мира-2026 против Венесуэлы.

Месси сыграл последний домашний матч за сборную Аргентины

Встреча 17-го тура отбора завершилась со счетом 3:0 в пользу "альбиселесте". Матч проходил на стадионе "Монументаль" в Буэнос-Айресе. Капитан сборной Аргентины отметился дублем: на 39-й минуте забил после передачи Хулиана Альвареса, а на 80-й оформил второй гол, воспользовавшись ошибкой соперников в штрафной площадке.

Эта игра стала для Месси 194-й в футболке сборной Аргентины. На счету форварда уже 114 голов, и оба показателя являются рекордными для национальной команды.

Эмоциональное прощание

После финального свистка Месси обратился к болельщикам, не скрывая волнения.

"Это всегда удовольствие - играть в Аргентине с нашими людьми. Мы наслаждались матчем после матча столько лет. Я очень счастлив. Закончить таким образом - я всегда об этом мечтал", - цитирует Месси ESPN.

"Я испытываю так много эмоций. Я так много пережил на этом поле. Я всегда был рад выступать в Аргентине с нашими соотечественниками. Много лет мы наслаждались одним матчем за другим. Я очень рад, что я ставлю точку таким образом, здесь. Это то, о чем я всегда мечтал", - добавил футболист.

Последний матч отбора - без Месси

Аргентине осталось провести еще один поединок отбора - на выезде против Эквадора 10 сентября. Однако Месси уже заявил, что участия в нем не примет.

"Я разговаривал [с главным тренером Лионелем] Скалони, и он решил, что мне стоит отдохнуть. И не ехать в Эквадор, потому что я до сих пор восстанавливаюсь после травмы", - пояснил футболист.

Сыграет ли Месси на ЧМ-2026

После победы на чемпионате мира-2022 Месси признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующем мундиале. Впрочем, после поединка с Венесуэлой он признал, что окончательного решения еще нет.

"Из-за моего [38-летнего] возраста наиболее логично было бы предположить, что меня не будет. Но мы почти вплотную к турниру, поэтому я мотивирован на нем выступить. Я иду изо дня в день, в зависимости от того, как чувствую себя. Я бы предпочел не играть на турнире, если не буду хорошо себя чувствовать. Так что посмотрим. Я еще не принял решение относительно чемпионата мира", - заявил Лионель.

Достижения в сборной

Провел 194 матча и забил 114 голов.

Выиграл чемпионат мира-2022, Копа Америка (2021, 2024), Олимпиаду-2008, Финалиссиму-2022 и Кубок чемпионов КОНМЕБОЛ-УЕФА.

Стал самым результативным игроком и рекордсменом по количеству матчей в составе сборной.

Сборная Аргентины уже досрочно гарантировала себе выход на ЧМ-2026, став первой среди команд Южной Америки, кто оформил путевку на турнир в США.