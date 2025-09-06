Рекорд под угрозой: гол в ворота Украины стал для Мбаппе историческим (видео)

Сравнялся с легендой

В отборочном матче ЧМ-2026 против Украины (2:0) Мбаппе забил свой очередной мяч, который стал для него уже 51-м в футболке "Ле Бле".

Этот гол позволил Мбаппе догнать легендарного форварда Тьерри Анри, на счету которого столько же результативных ударов за сборную. Таким образом 25-летний нападающий оказался среди трех лучших бомбардиров в истории Франции.

Отметим, что Анри забил свой 51 гол за 123 поединка за сборную, тогда как Мбаппе для этого хватило 91 матча.

Рекорд Жиру под угрозой

Абсолютный бомбардирский рекорд сборной Франции принадлежит Оливье Жиру, который имеет в своем активе 57 забитых мячей. Учитывая форму Мбаппе и его стабильность в национальной команде, эксперты не сомневаются, что уже в ближайшее время он сможет превзойти этот показатель.

Топ-5 бомбардиров сборной Франции за историю:

Оливье Жиру - 57 голов (137 матчей) Килиан Мбаппе - 51 (91) Тьерри Анри - 51 (123) Антуан Гризманн - 44 (137) Мишель Платини - 41 (72)

Старт отбора на ЧМ-2026

Сборные Украины и Франции стартовали в квалификации чемпионата мира-2026 поединком в польском Вроцлаве, который был номинально домашним для "сине-желтых".

Французы одержали уверенную победу - 2:0 благодаря голам Мбаппе и Майкла Олисе. В параллельной игре группы D сборная Исландии дома разгромила Азербайджан - 5:0.

В следующем туре отбора, который состоится во вторник, 9 сентября между собой сыграют: Азербайджан - Украина и Франция - Исландия.