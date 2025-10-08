ua en ru
"За что вы так?": Могилевскую обвинили в ношении подделок бренда J'amemme: дизайнер возмущена

Среда 08 октября 2025 10:40
"За что вы так?": Могилевскую обвинили в ношении подделок бренда J'amemme: дизайнер возмущена Юлия Ярмолюк и Наталья Могилевская (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

В сети разгорелся модный скандал. Основательница украинского бренда J'amemme - дизайнер Юлия Ярмолюк - публично заявила, что певица Наталья Могилевская появилась на публике в наряде, который, по ее словам, является копией фирменного платья бренда.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Юлии.

Так, Ярмолюк обнародовала фото Могилевской в черном платье с большим цветком на животе, которое, как отмечает дизайнер, напоминает одну из ее оригинальных моделей J'amemme.

Рядом на снимке - артистка MamaRika, которая позирует в похожем платье белого цвета.

Дизайнер подчеркнула, что такие случаи - это нарушение авторских прав дизайнеров и неуважение к творческой работе брендов.

&quot;За что вы так?&quot;: Могилевскую обвинили в ношении подделок бренда J'amemme: дизайнер возмущенаМогилевскую обвинили в ношении подделок (скриншот)

Впоследствии дизайнер разместила еще одно фото артистки - с одного из ее выступлений, где певица также позирует в платье с похожим цветочным акцентом.

К фотографии Ярмолюк добавила ироничную подпись.

"Наталья Могилевская, за что вы так", - обратилась к исполнительнице Юлия.

&quot;За что вы так?&quot;: Могилевскую обвинили в ношении подделок бренда J'amemme: дизайнер возмущенаМогилевскую обвинили в ношении подделок (скриншот)

По состоянию на сейчас народная артистка ситуацию публично не прокомментировала.

Что известно о бренде J'amemme

J'amemme основан в 2018 году. Его философия базируется на минимализме, четких линиях и ручной работе.

Продукция марки уже появлялась на Неделе моды в Нью-Йорке, а вещи J'amemme неоднократно попадали на страницы Vogue, Elle, Cosmopolitan и Harper's Bazaar.

Среди поклонниц бренда - мировые знаменитости, в том числе Мэй Маск, Кэт Грэм, Клэр Холт, Леони Ханне, Лили Коллинз, Оливия Калпо и Коко Роша.

