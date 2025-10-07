ua en ru
В трендовых сапогах: бывшая Комарова очаровала уличным аутфитом (фото)

Вторник 07 октября 2025 18:35
UA EN RU
В трендовых сапогах: бывшая Комарова очаровала уличным аутфитом (фото) Александра Кучеренко показала, как носить ковбойки (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Александра Кучеренко покорила улицы Парижа стильным осенним образом с ковбойскими сапогами. Телезвезда показала, как можно совместить современные тренды и индивидуальность.

РБК-Украина рассказывает, каким образом поразила бывшая Дмитрия Комарова.

Ковбойский шик от Александры Кучеренко

Для прогулки по улочкам Парижа модель и телеведущая выбрала кожаную мини-юбку, топ и короткое пальто молочного цвета.

В трендовых сапогах: бывшая Комарова очаровала уличным аутфитом (фото)Модный осенний образ Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Изюминкой наряда стали удлиненные ковбойские сапоги из светлого тиснения, которые добавили образу характера и выразительности.

Завершила ансамбль черная сумка, которая подчеркнула гармонию цветов. Такой образ - удачный пример, как совместить женственность и уличный стиль.

В трендовых сапогах: бывшая Комарова очаровала уличным аутфитом (фото)Кучеренко показала идеальные сапоги на осень (фото: instagram.com/aakucherenko)

Почему сапоги-колбойки - мастхэв осени

Они уже несколько сезонов подряд остаются в центре модных тенденций, ведь удачно сочетают удобство и бунтарскую энергетику.

Это идеальная обувь для создания винтажного и элегантного образа. Она добавляет образу характера, свободы и духа приключений.

Благодаря различным материалам - от классической кожи до замши - сапоги легко адаптировать под наряд в любой сезон.

В трендовых сапогах: бывшая Комарова очаровала уличным аутфитом (фото)Идеальные ковбойки на осень (фото: instagram.com/aakucherenko)

Как и с чем носить ковбойские сапоги

  • С короткими юбками или шортами. Для создания эффектного и слегка дерзкого street-style образа.
  • С платьями свободного кроя или легкими сарафанами. Контраст грубой обуви и нежной ткани создает сбалансированный аутфит.
  • С джинсами прямого кроя, заправленными внутрь сапог. Это классика ковбойского стиля.
  • С длинными пальто, жакетами оверсайз или тренчами. Такой микс создает утонченный образ с нотками современной элегантности.

В трендовых сапогах: бывшая Комарова очаровала уличным аутфитом (фото)Как носить ковбойки на примере Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Чтобы образ выглядел целостно, стилисты советуют выбирать сапоги нейтральных оттенков - бежевые, карамельные, белые или черные. Они гармонично сочетаются как с пастельными тонами, так и с насыщенными цветами.

