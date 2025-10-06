Леся Никитюк показала самые модные сапоги на осень 2025

Леся Никитюк продемонстрировала один из самых ярких трендов осеннего сезона 2025 - высокие сапоги на каблуках с широким голенищем и заостренным мысом. Этот стильный элемент гардероба идеально сочетается с платьями, юбками и даже джинсами, позволяя создавать как элегантные, так и повседневные образы.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Stories в Instagram.

Какой "лук" выбрала Никитюк

Платье в бельевом стиле

Основа образа - кремовое платье на тонких бретелях, которое похоже на ночную рубашку. Такая вещь создает очень женственный и романтичный силуэт и является ключевым элементом стиля "белье навыпуск", остающегося в тренде.

Низ платья украшен кружевом, что придает образу легкости и изысканности.

Леся Никитюк (скриншот)

Рубашка в клетку, завязанная на поясе

Этот элемент представляет собой очень интересное стилистическое решение. Рубашка в черно-белую клетку, небрежно завязанная на талии, выполняет роль импровизированной юбки или акцента на поясе.

Черная кожаная куртка

Сверху накинута объемная куртка черного цвета, которая придает образу структурности. Это создает интересный контраст между мягким, женственным низом и более грубым, структурированным верхом.

Никитюк показала, как одеваться осенью 2025 (скриншот)

Сапоги

Главный акцент образа - высокие сапоги-трубы кремового оттенка. Они имеют свободное, широкое голенище и заостренный мыс. Этот фасон является одним из самых желанных в текущем осеннем сезоне, ведь он идеально подходит к юбкам, платьям и даже джинсам, придавая образу стильной небрежности.

Телеведущая дополнила смелый "лук" полупрозрачными капроновыми колготками и белыми гетрами, которые выглядывают из-под сапог.

Также телеведущая продемонстрировала еще два образа с этими сапогами - с шортами-бермудами и ультракоротким мини.

Леся Никитюк показала трендовую обувь на осень (скриншот)

Почему высокие сапоги в тренде в 2025

Возрождение классики с современным акцентом

Высокие сапоги на каблуках снова в моде, но теперь они приобретают новые формы и детали.

Мировые бренды представили модели с нестандартными каблуками и необычных расцветок. Такие сапоги стали не только элементом одежды, но и выражением индивидуальности и стиля.

Леся Никитюк показала, как носить высокие сапоги (скриншот)

Практичность и комфорт

Современные высокие сапоги совмещают эстетику с комфортом. Благодаря использованию качественных материалов, таких как натуральная кожа и замша и усовершенствованным конструкциям, они обеспечивают удобство даже при длительном ношении.

Это позволяет совмещать стиль с практичностью в повседневной жизни.

Универсальность в стилизации

Высокие сапоги на каблуках легко интегрируются в разные стили. Их можно сочетать с классическими костюмами для создания делового образа, вечерними платьями для элегантного вида или с джинсами и свитером для повседневного стиля.

Эта универсальность делает их must-have элементом гардероба каждой модницы.

Влияние звезд

Знаменитости и влиятельные фигуры моды активно поддерживают тренд высоких сапог на каблуках. Их можно увидеть на красных дорожках, уличных стилях и модных показах. Это способствует популяризации этого вида обуви среди широкой аудитории и вдохновляет новые стилистические эксперименты.

Леся Никитюк задает тренды (скриншот)