Появились спутниковые снимки аэропорта в Луганске после удара ATACMS

Повреждения на аэродроме зафиксировала компания Planet Labs. Первое фото сделано 19 августа, второе - 18 октября. На последнем снимке видны обгоревшие следы и разрушения.

Фото: Международный аэропорт Луганск после атаки ВСУ (Схемы/Planet Labs)

Согласно снимкам от Planet Labs, опубликованным основателем сообщества Frontelligence Insight, минимум пять вертолетов, среди которых можно идентифицировать несколько Ка-52, были поражены на авиабазе под Луганском.

Отмечается, что степень повреждения каждого самолета оценить трудно из-за того, что поражающими элементами кассетных ATACMS являются миниатюрные M74 диаметром 6 см и весом 600 граммов каждый. Однако вряд ли все самолеты в летном состоянии.

Также на снимке замечено, что у некоторых машин не хватает лопастей, также зафиксированы следы утечки горюче-смазочных материалов.

ATACMS уже в Украине

Напомним, 17 октября, украинские военные подтвердили удар по аэродромам россиян во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

Вчера в сети появились спутниковые снимки Бердянска аэродрома после попадания ATACMS.

Издание The Washington Post сообщило, что ВСУ для атаки использовали дальнобойные ракеты ATACMS.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил применение ATACMS в Украине. В Белом доме также официально подтвердили передачу ракет.

Ранее СМИ сообщали, что Украина получила меньше дюжины 12 дальнобойных ракет ATACMS от Соединенных Штатов Америки. Вчера источники The New York Times сообщили, что США передали около 20 таких ракет.