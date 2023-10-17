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Белый дом подтвердил предоставление Украине ракет ATACMS, но они не бьют на 300 км

Украина, Вторник 17 октября 2023 22:16
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Белый дом подтвердил предоставление Украине ракет ATACMS, но они не бьют на 300 км Фото: США подтвердили предоставление ракет ATACMS Украине (army.mil)
Автор: Дмитрий Левицкий

США подтверждают передачу Украине ракет ATACMS. Но ракеты, полученные украинской армией, имеют радиус действия 165 километров.

Об этом заявила представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

"США недавно доставили в Украину ракеты ATACMS радиусом действия до 100 миль (около 160 км - ред.) в рамках нашей постоянной поддержки украинского народа от жесткого вторжения России", - заявила Уотсон.

По ее словам, США считают, что ракеты ATACMS обеспечат значительное увеличение боевых возможностей Украины, ведь позволят поражать цели, расположенные в глубине Украины, и лишат россиян возможности иметь "убежище" на оккупированной территории.

"Мы полны решимости продолжать предоставлять Украине военную помощь, необходимую ей для достижения успеха на поле боя и борьбы за свободу и независимость", - резюмировала Уотсон.

Представитель Совета нацбезопасности США не назвала, какой именно тип ATACMS получила Украина, но вероятно речь идет об ATACMS Block I (M39, MGM-140, MGM-140A). Именно этот тип ракеты имеет радиус действия 165 км. У него также кассетная боевая часть.

От своего аналога, способного лететь на 300 км, ATACMS Block I отличается тем, что имеет большее количество кассетных зарядов - 950, а не 300.

Напомним, сегодня украинские военные нанесли удар по аэродромам в оккупированных Бердянске и Луганске. В результате было уничтожено почти десяток вертолетов, разная техника, а также личный состав россиян.

Американские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что атака была произведена ракетами ATACMS. А уже вечером информацию о том, что Украина получила эти ракеты, подтвердил президент Владимир Зеленский.

Больше об этих ракетах вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

Кроме того, в комментарии РБК-Украина военный эксперт Иван Киричевский объяснил важность ATACMS для ВСУ на этом этапе войны.

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