Зеленский подтвердил использование ракет ATACMS украинскими военными

Украинские военные уже используют американские дальнобойные ракеты ATACMS против российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства поблагодарил всех союзников Украины за помощь и отметил, что сегодня особенная благодарность Соединенным Штатам Америки.

"Наши договоренности с президентом Байденом (президентом США Джо Байденом - ред.) выполняются. Выполняются очень метко - ATACMS себя показали", - добавил Зеленский.

Удар по аэродромам в оккупации

Напомним, сегодня, 17 октября, украинские военные нанесли ракетные удары по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

По информации Сил специальных операций, в результате атаки были уничтожены девять вертолетов россиян, система противовоздушной обороны, склад боеприпасов и не только.

При этом позже издание The Wall Street Journal сообщило о том, что для атаки украинские военные использовали ракеты ATACMS с радиусом действия примерно 160 километров (обычная дальность - 300 километров). Их, по информации журналистов, передали ВСУ в небольшом количестве.

При этом официальные лица США пока не подтверждали передачу Украине ракет ATACMS.