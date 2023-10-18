В сети появились спутниковые снимки аэродрома Бердянска после попадания ATACMS

После того, как Украина нанесла удар баллистическими ракетами ATACMS по аэродрому в Бердянске, там зафиксированы значительные потери российской технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".

На снимках с Planet Labs за 18 октября можно заметить места поражения на аэродроме. В частности, на спутниковом фотовидна часть взлетной полосы аэродрома, на которой ранее располагались вертолеты.

Сравнив предыдущие фото, можно увидеть следы от уничтоженной техники россиян.

В частности, заявлялось, что с помощью ракет ATACMS в ходе спецоперации DRAGONFLY по поражению вражеских аэродромов во временно оккупированном Луганске и Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, состав боеприпасов и многое другое.

Фото: аэродром в Бердянске (t.me/cxemu)

ATACMS уже в Украине

Напомним, 17 октября, украинские военные подтвердили удар по аэродромам россиян во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

Позже издание The Washington Post сообщило, что ВСУ для атаки использовали дальнобойные ракеты ATACMS.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил применение ATACMS в Украине. В Белом доме также официально подтвердили передачу ракет.

Вчера СМИ сообщали, что Украина получила меньше дюжины 12 дальнобойных ракет ATACMS от Соединенных Штатов Америки. Сегодня же источники The New York Times сообщили, что США передали около 20 таких ракет.

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