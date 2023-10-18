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США передали Украине около 20 ракет ATACMS, - NYT

Среда 18 октября 2023 10:26
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США передали Украине около 20 ракет ATACMS, - NYT Фото: США передали Украине около 20 ракет ATACMS (sill-www.army.mil)
Автор: Татьяна Степанова

Украина получила около 20 дальнобойных ракет ATACMS от Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По словам западных чиновников, США отправили в Украину около 20 ракет ATACMS.

Полученные ВСУ ракеты, количество которых, по словам официальных лиц, было небольшим, представляют собой кассетные боеприпасы, которые выбрасывают 950 небольших бомб. Они могут нанести вред большой территории.

Оружие такого типа запрещено международным соглашением, которое США не подписывали.

ATACMS уже в Украине

Напомним, вчера, 17 октября, украинские военные подтвердили удар по аэродромам россиян во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

Позднее издание The Washington Post сообщило, что ВСУ для атаки использовали дальнобойные ракеты ATACMS.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил применение ATACMS в Украине. В Белом доме также официально подтвердили передачу ракет.

Ранее СМИ сообщали, что Украина получила меньше дюжины 12 дальнобойных ракет ATACMS от Соединенных Штатов Америки.

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