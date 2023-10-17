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Украина впервые использовала ракеты ATACMS для удара по оккупантам, - WSJ

Вторник 17 октября 2023 16:51
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Украина впервые использовала ракеты ATACMS для удара по оккупантам, - WSJ Фото: Иллюстративное фото (facebook com inukraineofficial)
Автор: Дмитрий Браславский

ВСУ во вторник ударили ракетами ATACMS по российским войскам. Это стало первым случаем, когда предоставленное США оружие было использовано во время войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам людей, знакомых с ситуацией, небольшое количество ракет в последние дни было тайно отправлено в Украину.

Отмечается, что они повысят возможности Украины по нанесению дальних ударов по российским силам на важном этапе контрнаступления.

"Украина давно просит ATACMS, ракету класса "земля-земля", которая может нанести удар далеко в тылу россиян и может быть запущена с помощью HIMARS, которые США предоставили стране", - говорится в материале.

Журналисты уточняют, что дальность действия предоставленных моделей ATACMS составляет около 100 миль (160 км).

Ночные удары по аэродромах в Луганске и Бердянске

Ранее в СтратКом ВСУ сообщили о нанесении Силами обороны серии ударов по вражеским аэродромам во временно оккупированном Луганске и Бердянске этой ночью.

Между тем в Воздушных силах заявили, что россияне пытаются держать вертолеты и тактическую авиацию на аэродромах ближе к линии фронта для своих атак, поэтому поражение вражеской техники в оккупированных Луганске и Бердянске очень важно.

Позже Силы специальных операций сообщили, что в результате спецоперации DRAGONFLY по поражению вражеских аэродромов во временно оккупированном Луганске и Бердянске было уничтожено девять российских вертолетов, установку ПВО, склад боеприпасов и многое другое.

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