Появились спутниковые снимки аэропорта в Луганске после удара ATACMS

Повреждения на аэродроме зафиксировала компания Planet Labs. Первое фото сделано 19 августа, второе - 18 октября. На последнем снимке видны обгоревшие следы и разрушения.

Фото: Международный аэропорт Луганск после атаки ВСУ (Схемы/Planet Labs)

Согласно снимкам от Planet Labs, опубликованным основателем сообщества Frontelligence Insight, минимум пять вертолетов, среди которых можно идентифицировать несколько Ка-52, были поражены на авиабазе под Луганском.

2/

The visual evidence from the Planet Labs imagery at our disposal shows that a minimum of 5 helicopters have experienced varying degrees of damage. There's also a chance that other airfield vehicles have been affected, but the current resolution makes confirmation difficult. pic.twitter.com/UAtiqrufic