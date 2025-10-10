Появились фото последствий атаки РФ на Бровары: разрушены мини-маркет и дома

По предварительным данным, под огонь попала критическая и энергетическая инфраструктура.

"Враг коварно и целенаправленно пытается сломать дух украинского народа, оставив нас в темноте, без воды и тепла. Цинично, низко и зверски", - говорится в сообщении.

Известно, что в Броварах полностью уничтожен мини-маркет, повреждены три многоэтажных дома, четыре продуктовых киоска, два автомобиля уничтожены и еще два повреждены. В домах выбиты окна и посечены фасады.

"К счастью, пострадавших нет. Энергетики, спасатели, полиция и все службы работают в усиленном режиме", - заявил Сапожко.