Появились спутниковые снимки удара ВСУ по военной базе в Крыму

Спутниковые снимки подтверждают информацию об атаке ВСУ на российскую пограничную базу в аннексированном Крыму. Удары были нанесены дальнобойными украинскими ракетами "Фламинго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Милитарный".

Спутниковые снимки низкого разрешения сервиса Copernicus Data Space Ecosystem подтвердили поражение пограничной базы в районе села Волошино (Армянск). "Ждем спутники высокого качества, но даже здесь видно, что одна из казарм снесена практически под 0, а также произошла деформация дна в заливе", - пишет Telegram-канал "Око Гора", который публикует снимки. Если это действительно ракеты "Фламинго", это первое известное применение Украиной таких ракет для ударов по территории, контролируемой Россией. Официальной информации относительно применения Украиной ракет такого типа пока не поступало.