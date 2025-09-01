Появились спутниковые снимки удара ВСУ по военной базе в Крыму
Спутниковые снимки подтверждают информацию об атаке ВСУ на российскую пограничную базу в аннексированном Крыму. Удары были нанесены дальнобойными украинскими ракетами "Фламинго".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Милитарный".
Спутниковые снимки низкого разрешения сервиса Copernicus Data Space Ecosystem подтвердили поражение пограничной базы в районе села Волошино (Армянск).
"Ждем спутники высокого качества, но даже здесь видно, что одна из казарм снесена практически под 0, а также произошла деформация дна в заливе", - пишет Telegram-канал "Око Гора", который публикует снимки.
Если это действительно ракеты "Фламинго", это первое известное применение Украиной таких ракет для ударов по территории, контролируемой Россией.
Официальной информации относительно применения Украиной ракет такого типа пока не поступало.
Как писало РБК-Украина, 30 августа украинские ракеты "Фламинго" поразили российские цели во временно оккупированном Крыму. Ударом ракет были поражены пограничная застава и база патрульных катеров вблизи Армянска в Крыму.
Российские СМИ писали, что в результате удара были повреждены шесть патрульных катеров на воздушных подушках, погиб один человек. Россияне ошибочно приписали атаку украинским крылатым ракетам "Нептун".
Ракетный удар по Армянску стал частью комбинированного удара Сил обороны Украины по Крыму. В результате удара в Симферополе были уничтожены два вертолета россиян. А подразделение "Примары" отчиталось об уничтожении российской ПВО на полуострове.
Ранее сообщалось, что Украина начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго" с дальностью полета до 3 тысяч километров. Новинка имеет вдвое более мощную боевую часть, чем американские ракеты Tomahawk.