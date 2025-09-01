З'явились супутникові знімки удару ЗСУ по військовій базі в Криму
Супутникові знімки підтверджують інформацію про атаку ЗСУ на російську прикордонну базу в анексованому Криму. Удари були нанесені далекобійними українськими ракетами "Фламінго".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Мілітарний".
Супутникові знімки низької роздільної здатності сервісу Copernicus Data Space Ecosystem підтвердили ураження прикордонної бази в районі села Волошино (Армянськ).
"Чекаємо на супутники високої якості, але навіть тут видно, що одна з казарм знесена практично під 0, а також відбулася деформація дна в затоці", - пише Telegram-канал "Око Гора", який публікає знімки.
Якщо це дійсно ракети "Фламінго", це перше відоме застосування Україною таких ракет для ударів по території, що контролюється Росією.
Офіційної інформації щодо застосування Україною ракет такого типу поки не надходило.
Як писало РБК-Україна, 30 серпня українські ракети "Фламінго" уразили російські цілі у тимчасово окупованому Криму. Ударом ракет було уражено прикордонну заставу та базу патрульних катерів поблизу Армянська в Криму.
Російські ЗМІ писали, що внаслідок удару було пошкоджено шість патрульних катерів на повітряних подушках, загинула одна людина. Росіяни помилково приписали атаку українським крилатим ракетам "Нептун".
Ракетний удар по Армянську став частиною комбінованого удару Сил оборони України по Криму. Внаслідок удару в Сімферополі було знищено два гелікоптери росіян. А підрозділ "Примари" відзвітував про знищення російської ППО на півострові.
Раніше повідомлялось, що Україна розпочала серійне виробництво крилатих ракет "Фламінго" з дальністю польоту до 3 тисяч кілометрів. Новинка має вдвічі потужнішу бойову частину за американські ракети Tomahawk.