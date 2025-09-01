З'явились супутникові знімки удару ЗСУ по військовій базі в Криму

Супутникові знімки підтверджують інформацію про атаку ЗСУ на російську прикордонну базу в анексованому Криму. Удари були нанесені далекобійними українськими ракетами "Фламінго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Мілітарний ".

Супутникові знімки низької роздільної здатності сервісу Copernicus Data Space Ecosystem підтвердили ураження прикордонної бази в районі села Волошино (Армянськ).

"Чекаємо на супутники високої якості, але навіть тут видно, що одна з казарм знесена практично під 0, а також відбулася деформація дна в затоці", - пише Telegram-канал "Око Гора", який публікає знімки.

Якщо це дійсно ракети "Фламінго", це перше відоме застосування Україною таких ракет для ударів по території, що контролюється Росією.

Офіційної інформації щодо застосування Україною ракет такого типу поки не надходило.