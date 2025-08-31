"Налетели и сожгли": "Призраки" ГУР уничтожили важные цели в Крыму
Спецподразделение ГУР "Призраки" провело очередную операцию в Крыму, уничтожив сразу несколько ключевых систем российской ПВО и связи, среди которых комплекс С-400.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.
Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают системный процесс уничтожения системы ПВО российских оккупационных войск в Крыму.
Очередной свежий перечень пораженных дорогостоящих целей:
- РЛК "Утес-Т";
- радиотелескоп РТ-70;
- комплекс "глонасс" в куполе;
- БРЛС МР-10М1 "мыс" М1;
- РЛС 96Л6-АП из состава ЗРК С-400.
"Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается", - отметили в ГУР.
Заметим, что на днях разведчикам удалось успешно поразить дорогостоящую цель во временно оккупированном Крыму.
Речь идет о российской радиолокационной системе из состава С-400. В начале лета украинские дроны спецподразделения "Призраки" также успешно поразили российскую систему ПВО С-400 в Крыму.
Под удар тогда попали радары управления и обнаружения, а также пусковая установка.