"Налетели и сожгли": "Призраки" ГУР уничтожили важные цели в Крыму

Спецподразделение ГУР "Призраки" провело очередную операцию в Крыму, уничтожив сразу несколько ключевых систем российской ПВО и связи, среди которых комплекс С-400.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Заметим, что на днях разведчикам удалось успешно поразить дорогостоящую цель во временно оккупированном Крыму.

Речь идет о российской радиолокационной системе из состава С-400. В начале лета украинские дроны спецподразделения "Призраки" также успешно поразили российскую систему ПВО С-400 в Крыму.

Под удар тогда попали радары управления и обнаружения, а также пусковая установка.