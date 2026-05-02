Из-за нехватки авианосцев США не могут сдержать Китай и Иран, - Forbes

06:48 02.05.2026 Сб
Почему США не могут просто построить новые авианосцы?
Из-за нехватки авианосцев США не могут сдержать Китай и Иран, - Forbes Фото: военный корабль США (Getty Images)
Военно-морские силы США столкнулись с критической нехваткой авианосцев в ключевых точках планеты. Флот вынужден держать корабли на боевом дежурстве рекордно долгие сроки, что истощает ресурсы и не позволяет полноценно контролировать важные морские территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику издания Forbes.

Впервые за более чем 20 лет сразу три авианесущие ударные группы США действуют в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM) возле Ирана. Вашингтон пошел на такой шаг, чтобы создать крупнейшую группировку сил в регионе со времен вторжения в Ирак в 2003 году.

Сейчас миссии выполняют:

  • USS Abraham Lincoln (CVN-72);
  • USS Gerald R. Ford (CVN-78);
  • USS George H.W. Bush (CVN-77).

Последний прибыл в регион в обход Африки. Командование решило не рисковать кораблем в проливе Баб-эль-Мандеб, который стал слишком опасным из-за атак боевиков. Пока два гиганта поддерживали операцию "Эпическая ярость" против Ирана, американские позиции в других частях мира остались без прикрытия.

Рекорды выживания: авианосец Gerald R. Ford

Самый современный авианосец мира устанавливает исторические антирекорды. USS Gerald R. Ford возвращается на базу в Норфолке после самого длинного развертывания со времен войны во Вьетнаме. По состоянию на 1 мая корабль находится в море уже 311 дней, что негативно влияет на техническое состояние корабля и психологическое состояние матросов, которые не ступали на берег почти год.

Этот показатель может превзойти рекорд 1972 года, установленный авианосцем USS Midway. Проблема в том, что полноценной замены ему нет. Атомный суперавианосец USS Theodore Roosevelt (CVN-71) лишь готовится к выходу, и его путь к Ближнему Востоку займет месяцы.

Тихий океан без защиты

Сосредоточение сил возле Ирана привело к тому, что США фактически потеряли авианосное присутствие в западной части Тихого океана. Это происходит именно тогда, когда Китай активно наращивает мощность.

Пекин уже эксплуатирует три авианосца и завершает строительство четвертого. Пока американские корабли изнашиваются в дальних походах, КНР усиливает доминирование у своих берегов. Нехватка авианосцев делает США уязвимыми на двух фронтах одновременно.

"Поражение стационарных баз дронами и ракетами - это лишь математическая задача, тогда как способность авианосцев двигаться - это огромное преимущество", - объясняет морской историк Роберт Фарли.

Почему деньги не решают проблему

Решение кажется простым - построить новые корабли. Однако даже оборонный бюджет в 1,5 триллиона долларов, предложенный администрацией Трампа, не исправит ситуацию быстро.

Вот почему строительство авианосцев - это логистический ад:

1. Цена: один корабль класса Ford стоит 13,3 миллиарда долларов.
2. Задержки: программа Gerald R. Ford превысила график на годы и стоила более 37 миллиардов долларов инвестиций.
3. Модернизация: новые суперавтоносцы требуют сложного обновления для работы с истребителями F-35C.

Верфи не справляются

Проблема не только в количестве кораблей, а в промышленной базе, ведь американские верфи перегружены. Сейчас целый ряд авианосцев "прикован" к портам из-за ремонтов и технического обслуживания.

Ситуация с флотом США на сегодняшний день:

  • USS Carl Vinson - проходит обслуживание в Сан-Диего;
  • USS George Washington - вернется в строй не ранее начала 2027 года;
  • USS John C. Stennis - на капитальном ремонте середины срока службы;
  • USS Ronald Reagan - находится в сухом доке;
  • USS Harry S. Truman - готовится к модернизации и выйдет в море только в конце десятилетия.

Быстрая ротация создает новый круг проблем - чем дольше корабль в море, тем дольше он потом будет стоять в ремонте. Краткосрочные решения лишь откладывают неизбежный кризис, который угрожает глобальному лидерству США на море, подытоживается в материале.

В каком состоянии сейчас армия США

Из-за дефицита ракет на фоне войны в Ираке и Украине Штаты могут расширить производство всего необходимого за счет гражданской промышленности. Уже идут переговоры с крупными автопроизводителями и индустриальными компаниями США.

Кроме того, в США активно перенимают опыт Украины в подходе к ведению войны. По словам министра армии США Дэна Дрисколла, речь идет о сфере инноваций.

Также в Пентагоне пытаются исправить "ахиллесову пяту" США в аспекте спутниковой связи. Из-за глобального сбоя в работе Starlink два десятка морских дронов ВМС США в течение часа дрейфовали у побережья Калифорнии из-за потери управления.

