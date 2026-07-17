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Главная » Жизнь » Образование

Для магистров и аспирантов проведут спецсессию ЕВЭ: как пересдать или улучшить балл

09:23 17.07.2026 Пт
2 мин
Участие в специально организованной сессии ЕВЭ будет платным
aimg Татьяна Веремеева
Для магистров и аспирантов проведут спецсессию ЕВЭ: как пересдать или улучшить балл Фото: Вступительная кампания (Getty Images)
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Поступающие в магистратуру и аспирантуру в 2026 году смогут сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) во время специально организованной сессии. Такая возможность будет доступна не только для тех, кто пропустил основной экзамен, но и для желающих улучшить свой результат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Главное:

  • Еще один шанс: Специально организованные сессии ЕВЭ предназначены не только для тех, кто пропустил основной экзамен или не успел зарегистрироваться, но и для желающих улучшить свои баллы для поступления.
  • Сроки и даты: Регистрация на спецсессию будет проходить через приемные комиссии вузов с 7 по 17 августа, а сами экзамены пройдут 11-13 сентября 2026 года.
  • Условия и финансирование: Специальные сессии будут проводиться исключительно за счет средств физических и/или юридических лиц.
  • Важное ограничение: Специально организованные сессии для ЕПВИ и ЕВЭ по методологии научных исследований в этом году проводить не будут.

Министерство образования и науки Украины утвердило приказ о проведении специально организованных сессий ЕВЭ для поступающих в магистратуру и аспирантуру.

Кто может сдать ЕВЭ повторно

Принять участие в специальной сессии смогут:

  • абитуриенты, которые не зарегистрировались для участия в основной сессии ЕВЭ;
  • те, кто был зарегистрирован, но они не явились на экзамен;
  • поступающие, которые хотят улучшить свой результат, чтобы повысить шансы на поступление в магистратуру или аспирантуру в 2026 году.

В то же время в УЦОКО подчеркнули, что специальные сессии будут проводить за счет средств физических и/или юридических лиц. Стоимость участия обещают объявить до 5 августа.

Читайте также: Поступление в магистратуру и аспирантуру: какими будут вступительные экзамены в 2026 году

Когда регистрация и экзамен

Регистрация на специально организованные сессии продлится с 7 по 17 августа. Для этого поступающим нужно обратиться в приемную комиссию высшего учебного заведения, в которое они планируют поступать.

Сами экзамены пройдут 11-13 сентября.

Результаты по шкале 100-200 баллов участники смогут увидеть в своих электронных кабинетах на сайте УЦОКО до 21 сентября включительно.

В то же время в Украинском центре оценивания качества образования обратили внимание, что специально организованные сессии единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) и единого вступительного испытания по методологии научных исследований в этом году не предусмотрены.

Ранее РБК-Украина рассказывало о сроках регистрации, проведении единого вступительного экзамена и других испытаний, а также датах основной и дополнительной сессий для поступающих.

Также мы писали, где абитуриенты могут найти приглашение с датой, временем и местом проведения экзаменов для поступающих в магистратуру и аспирантуру.

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