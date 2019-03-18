У Південній Кореї заявили, що немає ознак підготовки до запуску ракети КНДР

Фото: Чон Ген Ду (koreaherald.com)

Проте міністр оборони країни заявив, що є ознаки продовження ядерної діяльності в КНДР

Поки рано говорити про те, чи є недавня діяльність на ракетних об'єктах Північної Кореї підготовкою до запуску ракети. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Чон Ген Ду на парламентських слуханнях у понеділок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство нагадує, що на початку березня кілька американських аналітичних центрів і південнокорейські офіційні особи повідомили, що супутникові знімки показують можливу підготовку до запуску ракети КНДР, яку використовували в минулому для запуску супутників.

"Поспішно називати це діяльністю, пов'язаною з ракетами", - заявив міністр оборони, додавши, що уряд Південної Кореї "не бачить ніяких дій КНДР, що вживаються для запуску ракети".

При цьому він сказав, що є ознаки продовження ядерної діяльності у Північній Кореї.

Нагадаємо, раніше радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон в інтерв'ю заявив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин був ще не готовий піти на необхідні кроки для підписання ядерної угоди з США.

Додамо, що Північна Корея може припинити ядерні переговори з США. Заступник міністра закордонних справ КНДР Чхве Сон Хуей звинуватила вищих посадових осіб США в зриві саміту в Ханої за участю лідерів обох країн і заявила, що Пхеньян може призупинити переговори і повернутися до ракетних і ядерних випробувань, якщо Вашингтон не піде на поступки.